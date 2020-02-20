Hem karikatür hem de tıp alanında çalışan Halis Dokgöz, hazırladığı eserlerini sanatseverlerle buluşturacak. Dokgöz'ün karikatür sergisinin açılışı, Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Karikatür Atölyesi’nde Cuma günü saat 18.30’da gerçekleştirilecek. Serginin açılışına, Halis Dokgöz de katılacak. Sanatseverler, sergiyi 25 Mart tarihine kadar ziyaret edebilecek.

HALİS DOKGÖZ KİMDİR?

Karikatüre 1985 yılında başlayan Dokgöz’ün ilk karikatürü Kılçık dergisinde yer aldı. Daha sonra karikatürleri Gırgır, Limon, Çarşaf, Gümgüm, Akrep, Hallo, ArteFacto dergileri ile pek çok gazetede yayımlandı. Dokgöz, katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalardan da çeşitli ödüller aldı. Ayrıca Halis Dokgöz, 1989 yılında 'Güneşin girmediği yere', 2010 yılında 'Çizgisel' ve 2019 yılında da 'Metafor' adlı karikatür kitaplarını yayımladı.

KARİKATÜRLERİNE YURT DIŞINDA DA İLGİ

Halis Dokgöz'ün karikatürleri, Türkiye dışında Almanya, Fransa, İspanya, Belçika, Yunanistan, Romanya, Güney Kore, Polonya, İran, Kıbrıs, Portekiz, Kırgızistan, Rusya, Azerbaycan, Hindistan, Güney Kore, Sırbistan ve Çin gibi ülkelerde de yayınlandı ve ilgi gördü.