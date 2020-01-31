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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle ölü sayısı her geçen gün artıyor. Son bilgilere göre; ölü sayısı 170'e yükselirken virüsün tespit edildiği vaka sayısı ise 8 bine kişiye ulaştı. Farklı ülkeler ise Çin'in Wuhan kentindeki vatandaşlarını tahliye etmeye başlayacaklarını duyurdu.

Yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den giden kişiler yoluyla Nepal, Fransa, Kanada, ABD, Avustralya, Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE),İtalya ve Finlandiya'ya da sıçradı.

Türkiye'de de tedbirler alınırken, şarkıcı Halil Sezai aynı uçakta bulunduğu bir yolcuya tepki gösterdi.

Sezai, "Ya niye ya, niye? Niğde'ye gidiyoruz biz ağabey" ifadelerini kullandı.

Halil Sezai'nin bu paylaşımı takipçilerini ikiye böldü. Kimileri şarkıcının da önlem alması için maske takmasının gerektiğini dile getirirken, kimisi ise esprili yorumlarda bulundu.

"NİĞDE'YE GİDİYORUZ BİZ AĞABEY"

İşte o yorumlardan birkaçı:

- "Dolmuşla mı gidiyorsunuz, bu ne sıkışıklık?"

- "Çaresiz, içimdeki çocuk dediğini duyar gibiyim"

- "Durdurun uçağı, inecek var"

- "Önlem almışlar, gayet iyi olmuş. Sen de tak"

- "Gelme ağabey, boş ver. Ben senin yerine konser veririm"