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        Haberler Gündem İstanbul Halıdaki vahşetin sırrı! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Halıdaki vahşetin sırrı!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. Dün Büyükçekmece açıklarında halıya sarılmış bir cansız kadın bedeni bulundu. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı. Kan donduran cinayette sis perdesi bugün aralandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2024 - 22:36 Güncelleme: 08.06.2024 - 22:36
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        Halıdaki vahşetin sırrı!
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        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        Dün Büyükçekmece açıklarında halıya sarılmış bir cansız kadın bedeni bulundu.

        Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

        Kan donduran cinayette sis perdesi bugün aralandı.

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