Haliç Metro Köprüsü'nde inanılmaz görüntüler!

Haliç Metro Köprüsü'nde metrelerce yükseklikten denize atladılar
İstanbul Beyoğlu'ndaki Haliç'teki metro köprüsünde kaydedilen görüntüler şoke etti. Köprüde bazı gençlerin canlarını hiçe sayıp metrelerce yüksekten atlaması anbean görüntülendi
Beyoğlu'nda metro köprüsüne çıkan bazı gençler metrelerce yükseklikten yolcuların şaşkın bakışları arasında denize atladı.
DHA'nın haberine göre gençlerin tehlikeye davetiye çıkaran anları cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Hafta sonu sıcaklıkların artması ile Haliç Metro Köprüsüne çıkan bazı gençler serinlemek için köprü korkuluklarını aşarak metrelerce yükseklikten denize atladı. Tehlikeye davetiye çıkardıklarının farkında olmayan gençler çevredekilerin şaşkın bakışları arasında denize atlamaya devam etti.
Gençlerin metro köprüsünden denize atladığı anları bazı vatandaşlar cep telefonları ile kaydetti. Bazı vatandaşlar ise, gençlere 'Atla' tezahüratı yaptı.