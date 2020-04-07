Haldun Taner'li 'Ve Perde' dijitalde

07 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV),yapımcılığını İstanbul Tiyatro Festivali’nin üstlendiği 2015 tarihli Haldun Taner belgeseli “Ve Perde!”yi dijital platformlar üzerinden ücretsiz olarak erişime açtı.
Yönetmenliğini Selçuk Metin’in yaptığı, senaryosunu Gülşah Özdemir Koryürek’in yazdığı belgeselin müzikleri ise Borusan Quartet’e ait. Proje danışmanlığını Demet Taner ve Dikmen Gürün’ün yaptığı belgeselde anlatıcı rolünü Halit Ergenç ve Tilbe Saran üstleniyor. Belgesele katkıda bulunan diğer sanatçılar ise; Gülriz Sururi, Metin Akpınar, Zeliha Berksoy, Ferhan Şensoy, Levent Üzümcü, Engin Alkan, Yiğit Özşener, Erkan Can, Erdem Akakçe, Can Yılmaz, Mehmet Erbil, Alayça Öztürk, Esin Aslan, Harun Başlan, Vahit Sarıtaş, Deniz Telek, Ayça Yiğit ve Yalçın Zobu.
İstanbul Tiyatro Festivali’nin ilk belgesel yapımı olan “Ve Perde!”de, Haldun Taner’in yaşamından kesitler; kitaplarından, gazete yazılarından ve oyunlarından bölümler yer alıyor. Sanatçının Dün Bugün, Keşanlı Ali, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım gibi yapıtlarından seçilen bölümler, tiyatro sanatçılarının performanslarıyla belgeselde yeniden hayat buluyor. İKSV YouTube kanalında erişime açılan “Ve Perde!”, Haldun Taner’i tanımak, Türkiye tiyatrosuna damgasını vurmuş bu bilim insanını anlamak için önemli bir fırsat sunuyor.
“Ve Perde!” belgeseli, Kasım 2015’te Pera Müzesi’nde gerçekleştirilen “100. Doğum Yılında Haldun Taner Sempozyumu”nda ve Nisan 2016’da 35. İstanbul Film Festivali’nde gösterilmişti.
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