HABERTURK.COM

Yönetmenliğini Selçuk Metin'in yaptığı, senaryosunu Zeynep Miraç'ın kaleme aldığı 'Yaparsın Şekerim' adlı belgeselde Haldun Dormen'in hayatını ve kariyerini ele alındı. Görüntü yönetmenliğini Uğur İçbak'ın üstlendiği belgeselin seslendirmesini Demet Evgar, müziklerini ise Serpil Günseli yaptı.

Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri desteğiyle gerçekleştirilen Maxiumum Uniq'teki ilk gösterimine belgeselde de yer alan isimlerden Selçuk Yöntem, Halit Ergenç, Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Gürkan Uygun, Yosi Mizrahi, Göksel Kortay ve Gülben Ergen ile eski eşi Betül Mardin, oğlu Ömer Dormen ve gelini Ayşe Arman da katıldı.

Gösterimin ardından belgeselde anılarını anlatan tüm isimlerle sahneye çıkan Haldun Dormen, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Hepinize sesleniyorum; Yaparsınız şekerim" dedi.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı