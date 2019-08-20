20 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Spor yorumcusu Haldun Domaç, dün akşam oynanan Fenerbahçe Gazişehir maçı sonrasında karşılaşmayı yorumlarken bir anda fenalaştı. Program sırasında baygınlık geçiren Haldun Domaç'ın sağlık durumu ile alakalı meslektaşı Emre Bol'dan açıklama geldi. Peki Haldun Domaç kimdir? İşte Haldun Domaç'ın sağlık durumu...
HALDUN DOMAÇ'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Spor programında baygınlık geçirip hastaneye kaldırılan Haldun Domaç'ın sağlık durumuna ilişkin futbol yorumcusu Emre Bol, Twitter hesabından yaptığı açıklamada " Haldun abi küçük bir rahatsızlık geçirdi. Çok şükür şu anda durumu iyi. Allahım şifa versin. " dedi.
HALDUN DOMAÇ KİMDİR?
2 Ağustos 1957 yılında Giresun'un Tirebolu ilçesinde dünyaya gelen Domaç'ın babası Atilla ve annesi Güler hanımdır. Haldun Domaç'ın babası memurdur. Annesi ise Rizelidir. Giresun'da Bulancak Atatürk ilkokulunda eğitime başlayan Domaç ardından 1967 yılında ise Fatih Ulubatlı Hasan ilkokulunda eğitimine devam etti. Ortaokulu da Ahmet Rasim ortaokulunda okuyan Domaç lisede ise Pertevniyal Lisesi öğrencisi idi. 1979 yılına gelindiğinde ise İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden mezun olmuştur. Üniversite eğitim aldığı yıllarda ise 2 yıl kadar SSK Eminönü şubesinde memurluk görevinde bulunmuştur.
Domaç farklı farklı amatör takımlarda ve Sarıyer Spor Kulübünde profesyonel bir şekilde top koşturdu. Bilek Güreş Antrenörlüğü, Hakemlik görevlerinde yer alan Domaç, Türkiye'de Bilek Güreşi Organizasyonu kurucularından biri olmuştur. Herkes için Spor Federasyonu Bilek Güreşi Dalı Merkez Hakem Komitesi Başkanlığı görevlerinde bulundu.
Uzun bir zamandır Aspor kanalında görmeye alıştığımız Haldun Domaç, Mustafa Göksu'nun sunuculuğunu üstlendiği Son Sayfa programında yorumcu olarak görev almaktadır. 1979 ve 1988 senelerinde Gazetecilik kariyerine Günaydın Gazetesinde merhaba demiştir. Gölge Adam Gazetesi çatısı altında Spor Müdürü olarak görev yapmış olan Domaç daha sonralarında bazı gazetelerde Yazı İşleri Müdürlüğü, Haber Müdürlüğü, Basın Danışmanlığı, Ekonomi ve Spor Muhabirliği, Spor İstihbarat Şefliği, Spor Yazarlığı, Spor Servisi Yönetmenliği, Program Sorumlusu, Yönetmen Yardımcılığı, Program Yorumcusu ve Sunucusu görevlerini yapmış ve Program Yorumcusu olarak 2014 senesinde başladığı Aspor macerasını yürütmektedir. Haldun Domaç Fenerbahçe taraftarıdır.
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