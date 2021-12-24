Aleyna Tilki'nin geçtiğimiz haftalarda görüntülendiği; ancak kimliği belirlenemeyen gizemli kişinin Haldun Demirhisar olduğu ortaya çıktı. İkili, geçtiğimiz gün de bir mekandan çıkarken görüntülenirken Haldun Demirhisar kimdir, kaç yaşında ve nereli konusuyla ilgili araştırmalar da artış gösterdi. Magazin gündemini yakından takip edenlerin hatırlayacağı üzere, Haldun Demirhisar'ın adı, bir dönem Serenay Sarıkaya ile aşk iddialarına karışmıştı. Peki, Haldun Demirhisar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve ne iş yapıyor? İşte, ünlü iş insanının hayatı, biyografisi...