Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Haldun Demirhisar kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

Haldun Demirhisar kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Haldun Demirhisar ne iş yapıyor?

Haldun Demirhisar kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli soruları, ünlü iş insanının şarkıcı Aleyna Tilki ile görüntülenmesinin ardından merak konusu oldu. Hatırlanacağı gibi, Haldun Demirhisar'ın adı bir dönem de Serenay Sarıkaya ile anılmıştı. Bu noktada, Haldun Demirhisar kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor konusuyla ilgili araştırmalar artış gösterdi. İşte, Haldun Demirhisar'ın hayatı hakkında bilgiler

24.12.2021 - 12:07 | Güncelleme: BİYOGRAFİ

  • Aleyna Tilki'nin geçtiğimiz haftalarda görüntülendiği; ancak kimliği belirlenemeyen gizemli kişinin Haldun Demirhisar olduğu ortaya çıktı. İkili, geçtiğimiz gün de bir mekandan çıkarken görüntülenirken Haldun Demirhisar kimdir, kaç yaşında ve nereli konusuyla ilgili araştırmalar da artış gösterdi. Magazin gündemini yakından takip edenlerin hatırlayacağı üzere, Haldun Demirhisar'ın adı, bir dönem Serenay Sarıkaya ile aşk iddialarına karışmıştı. Peki, Haldun Demirhisar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve ne iş yapıyor? İşte, ünlü iş insanının hayatı, biyografisi...

  • HALDUN DEMİRHİSAR KİMDİR?

    Heavenly dDF' isimli şirketinin sahibi olan Haldun Demirhisar, yurt genelinde birçok sektöre yatırım yapan İzmirli bir iş adamı. Otel, mimar ofisi ve restorant işletmeleri de bulunan Haldun Demirhisar, bir dönem Bennu Gerede ile aşk yaşamıştı.

  • Demirhisar'ın adı, Serenay Sarıkaya ile de anılmıştı.

  • Geçtiğimiz hafta gizemli bir erkek arkadaşıyla birlikte objektiflere yakalanan Aleyna Tilki, soruları yanıtsız bırakmıştı. Şarkıcının arkadaşı ise, "Çekmesinler yoksa polis çağırırım!" diyerek, tehditler savurmuştu.

    "AŞK" SORULARINA "ÜŞÜYORUM"LU YANIT

    Ardından muhabirlerin konuyla ilgili, "Sevgiliniz miydi?" sorusu karşısında Aleyna Tilki, açık göbeğini göstererek, "Çok üşüyorum." demekle yetinmişti.

  • İKİNCİ BULUŞMA

    Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Tilki, önceki akşam yine aynı kişiyle Arnavutköy'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.