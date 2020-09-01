Haldun Boysan ile Aydın Boysan akraba mı? Açıklama geldi - Magazin haberleri

Sosyal medyada Haldun Boysan'ın mimar Aydın Boysan'ın oğlu olduğu bilgisi, Aydın Boysan'ın tek oğlu olan Burak Boysan'ın telefonunun susmamasına neden oldu.

Yaşananlardan sonra Burak Boysan açıklama yaptı:

"Sabahtan beri tek tek cevap veriyorum herkese. Fakat yetişemiyorum artık. Boysan soyadı Soyadı Kanunu çıktıktan sonra 1930’larda yayınlanan Soyadı Kitabındaki popüler soyadlarından biri. Ankara’da, Konya’da, Akdeniz kıyılarında, Rize Fındıklı’da sayısız Boysan var. Sadece Rize Fındıklı’dakiler yakın akrabamız. Haldun Boysan değerli bir insan fakat akraba değiliz maalesef."