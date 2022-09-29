'Halayda çalınacak şarkı' kavgasında gelini dövdüler!

AA'da yer alan habere göre, ilçede Furkan Ş. ile Buse Ş. çiftinin düğününde halayda çalınacak şarkı konusunda gerginlik çıktı.

Bayrampaşa'da düğünde istek şarkı anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada gelin ile bazı davetliler darp edildi.

Polis merkezinde tarafların birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi. Cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntülerde iki taraf arasında çıkan kavgada gelinin de darp edilmesi yer alıyor.