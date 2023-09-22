Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kargo dolandırıcıları kıskıvrak yakalandı! "Hakkınızda icra başlatacağız..." - En son haberler

        '‘Hakkınızda icra başlatacağız” şebekesine büyük darbe! 17 kişi tutuklandı

        İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda "Kargonuzu almadınız hakkınızda icra takibi başlatacağız" yalanıyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen ve adliyeye gönderilen 48 şüpheliden, aralarında 5 avukatında bulunduğu 17 kişi tutuklandı. Mustafa Şekeroğlu'nun haberi...

        Mustafa Şekeroğlu
        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 22.09.2023 - 21:50 Güncelleme: 22.09.2023 - 22:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sahte icra çetesine büyük darbe
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul, Antalya, Denizli ve İzmir'de düzenlenen operasyonda sabaha karşı İstanbul'da 25, İzmir'de 11, Antalya ve Denizli'de birer olmak üzere toplam 38 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre baskınlarda 5'i avukat 48 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada 280 bin lira, 16 bin dolar ve 1500 Euro ele geçirildi.

        İCRA BAŞLATIYORUZ YALANIYLA PARA TOPLADILAR

        Polisin yaptığı çalışmalarda şüphelilerin, aradıkları vatandaşlara, hukuk bürosundan aradıklarını söyleyerek "Kargonuzu teslim almadığınız için borcunuz var. Hakkınızda icra takibi başlatılacak" yalanıyla kandırdıklarını tespit etti. Daha sonra sözde 4-5 bin liralık borcu uzlaşarak "250 lira gönderin yeter" diyen şüphelilerin bu yolla yüzlerce kişiden para aldıkları iddia edildi.

        REKLAM

        "BİLEREK KÖTÜ AYAKKABI GÖNDERMİŞLER"

        Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda çetenin çalışma yöntemini bir bir ortaya çıkardı. Elde edilen bilgilere göre yıllardır organize bir şekilde dolandırıcılık yapan şebeke, anlaştıkları bir ayakkabıcı yardımıyla

        sipariş verenlere bilerek kötü, imitasyon ayakkabıların gönderdi. Ardından müşterinin iade işlemi gerçekleştirmesini sağlayıp daha sonra tuzağa düşürmek içinde, bu müşterilere iade işlemleri karşılığında borç çıkartarak para aldıkları iddialarına ulaşıldı.

        59 MİLYON SERVET MERCEK ALTINA ALINDI

        Öte yandan polis, şebeke üyelerinin 7 lüks otomobil, 7 ev, 2 dükkan ve 41 banka hesabından oluşan toplam 59 milyon liralık mal varlığı inceleme altına aldı. Suç gelirleriyle elde edildiği değerlendirilen bu servetin kaynağının neresi olduğunun belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

        5’i AVUKAT 17 KİŞİ TUTUKLANDI

        Asayiş Şube Müdürlüğü’nde yapılan soruşturmanın ardından 23’ü kadın 48 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye gönderilen 48 kişiden aralarında 5 avukatın bulunduğu 17 kişi hakkında tutuklama kararı çıktı. 31 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sahte icra çetesi
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        ABD'nin etkili senatörü Menendez'e 'rüşvet' suçlaması
        ABD'nin etkili senatörü Menendez'e 'rüşvet' suçlaması
        Rönesans Sitesi mühendisine tutuklama
        Rönesans Sitesi mühendisine tutuklama
        İsrail: Suudi Arabistan ile tarihi barışın eşiğindeyiz
        İsrail: Suudi Arabistan ile tarihi barışın eşiğindeyiz
        Köpekler hayat kurtardı
        Köpekler hayat kurtardı
        Birlikte yaşadığı kadının boğazını kesti
        Birlikte yaşadığı kadının boğazını kesti
        Rekortmen Fener!
        Rekortmen Fener!
        Burun ameliyatını arkadaşı yapmıştı! Doku kaybı yaşayan iş insanından tazminat davası
        Burun ameliyatını arkadaşı yapmıştı! Doku kaybı yaşayan iş insanından tazminat davası
        Rus Karadeniz Donanması'nın karargahına füze saldırısı
        Rus Karadeniz Donanması'nın karargahına füze saldırısı
        Arda Güler'den sevindiren gelişme!
        Arda Güler'den sevindiren gelişme!
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        "Nuri'yi kıskandım"
        "Nuri'yi kıskandım"
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        Filenin Sultanları doludizgin!
        Filenin Sultanları doludizgin!
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        Habertürk Anasayfa