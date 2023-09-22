İstanbul, Antalya, Denizli ve İzmir'de düzenlenen operasyonda sabaha karşı İstanbul'da 25, İzmir'de 11, Antalya ve Denizli'de birer olmak üzere toplam 38 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre baskınlarda 5'i avukat 48 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada 280 bin lira, 16 bin dolar ve 1500 Euro ele geçirildi.

İCRA BAŞLATIYORUZ YALANIYLA PARA TOPLADILAR

Polisin yaptığı çalışmalarda şüphelilerin, aradıkları vatandaşlara, hukuk bürosundan aradıklarını söyleyerek "Kargonuzu teslim almadığınız için borcunuz var. Hakkınızda icra takibi başlatılacak" yalanıyla kandırdıklarını tespit etti. Daha sonra sözde 4-5 bin liralık borcu uzlaşarak "250 lira gönderin yeter" diyen şüphelilerin bu yolla yüzlerce kişiden para aldıkları iddia edildi.

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"BİLEREK KÖTÜ AYAKKABI GÖNDERMİŞLER"

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda çetenin çalışma yöntemini bir bir ortaya çıkardı. Elde edilen bilgilere göre yıllardır organize bir şekilde dolandırıcılık yapan şebeke, anlaştıkları bir ayakkabıcı yardımıyla

sipariş verenlere bilerek kötü, imitasyon ayakkabıların gönderdi. Ardından müşterinin iade işlemi gerçekleştirmesini sağlayıp daha sonra tuzağa düşürmek içinde, bu müşterilere iade işlemleri karşılığında borç çıkartarak para aldıkları iddialarına ulaşıldı.