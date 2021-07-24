Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi, Manisa'da yakalandı

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. (38) hakkında ihbar alan jandarma ekipleri, Selçikli Mahallesi'nde şüpheli aracı durdurdu.

AA'nın haberine göre; sorgulamada hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen M.K. gözaltına alındı. M.K, cumhuriyet savcılığındaki işlemlerin ardından Akhisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna konuldu.