AFAD verilerine göre Hakkari’nin Ördekli köyünde gece yarısı saat 00.56’da deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntının yerin 8.78 kilometre altında 3.2 büyüklüğünde olduğu belirtildi

Kent merkezinde de hissedilen deprem, korku ve paniğe neden olurken, bölgede can veya mal kaybı yaşanmadı.