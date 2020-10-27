İçişleri Bakanlığı'ndan gelen son dakika bilgisine göre Yıldırım-2 Cilo Şehit Polis Memuru Hasan Yılmaz Operasyonu kapsamında Hakkari-Yüksekova ilçesi Cilo Dağı Alandüz bölgesinde , İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince Hava Kuvvetleri destekli gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor...