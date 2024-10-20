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        Haberler Gündem Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde asansör boşluğuna düşen kadın öldü

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde asansör boşluğuna düşen kadın öldü

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde asansör boşluğuna düşen kadın hayatını kaybetti, onu tutmaya çalışan kocası da yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 00:13 Güncelleme: 20.10.2024 - 00:13
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        Asansör boşluğuna düşen kadın öldü
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        Akşam saatlerinde Yeşildere Mahallesindeki 2 katlı binada bekçilik yapan eşine yemek götüren 49 yaşındaki Hülya Düzen, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.

        Bu sırada eşini tutmaya çalışan Emirhan Düzen de aynı yere düşerek yaralandı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Hülya Düzen, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Emirhan Düzenin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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        #Yüksekova
        #Hülya Düzen
        #haberler
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