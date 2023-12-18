Hakkari'de terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi
Giriş: 18.12.2023 - 22:14 Güncelleme: 18.12.2023 - 22:14
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütüne yönelik 15 Aralık'ta operasyon düzenlendi.
Operasyonda, M-16 piyade tüfeği, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 16 şarjör, 2 mavzer tüfek ve değişik çaplarda 1175 fişek ele geçirildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.