Köyde çiftçilik yapan Ercan Tekin ise, her yıl olduğu gibi bu yıl da buğday öğütme işleminin yapıldığını belirterek, "Bu çalışmanın farklı aşamaları var. İlkbaharın gelmesiyle birlikte tarlalarımızı sürdükten sonra buğdaylarımızı ekeriz. Kuruyan buğdaylarımızı hasadını yapıp, patostan geçiriyoruz. Daha sonra buğdayımızın bir kısmını, değirmende un yapamaya göndeririz. Bir kısmını da taş değirmenle öğütüp bulgur elde ediyoruz. Bu çalışmayı da köyün kadınları bir araya gelerek yapıyor" diye konuştu.