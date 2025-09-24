Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Hakkari'de kadınların taş değirmen mesaisi | Son dakika haberleri

        Hakkari'de kadınların dedelerinden kalma taş değirmen mesaisi

        Hakkari'de yaşayan kadınlar, buğdayı dedelerinden kalma, elle çevrilen taş değirmende öğütüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2025 - 15:29 Güncelleme: 24.09.2025 - 15:30
        • 1

          Yüksekova ilçesine 20 kilometre mesafede bunan Kadıköy'de yaşayan kadınlar, tarlalarda yetiştirdikleri buğdayları dedelerinden kalma unutulmaya yüz tutmuş taş değirmeninde öğütüyor.

        • 2

          Kadınlar, hasat edilen buğdayı yıkayıp temizledikten sonra kuruması için güneşe bırakıyor.

        • 3

          Ardından da elle çevrilen taş değirmende öğüterek, bulgur haline getiriyor.

        • 4

          Yıllardır taş değirmende bulgur öğüttüklerini söyleyen Miyeser Özer, "Buğdaydan hem pilavlık hem de köftelik bulgur çıkarıyoruz. Taş değirmen dedelerimizden yadigar olduğu için günümüzde de buğdaylarımızı burada öğütüyoruz. Köyün kadınları bir araya gelip yardımlaşıyoruz. Bir taraftan da sohbet edip, şarkılar söyleyerek eksi günleri yad ediyoruz. Bu çalışmamız çok zevkli geçiyor. Biz çalışırken, köyün erkekleri de bize yardım ediyor" dedi.

        • 5

          Köyde çiftçilik yapan Ercan Tekin ise, her yıl olduğu gibi bu yıl da buğday öğütme işleminin yapıldığını belirterek, "Bu çalışmanın farklı aşamaları var. İlkbaharın gelmesiyle birlikte tarlalarımızı sürdükten sonra buğdaylarımızı ekeriz. Kuruyan buğdaylarımızı hasadını yapıp, patostan geçiriyoruz. Daha sonra buğdayımızın bir kısmını, değirmende un yapamaya göndeririz. Bir kısmını da taş değirmenle öğütüp bulgur elde ediyoruz. Bu çalışmayı da köyün kadınları bir araya gelerek yapıyor" diye konuştu.

