Hakkari'de bir asker şehit oldu - Haberler

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, intikal sırasında meydana gelen kazada bir asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Silah arkadaşımız 1 Eylül 2020 tarihinde Hakkari/Şemdinli bölgesinde intikal esnasında meydana gelen araç kazası osnucu şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim" ifadelerini kullandı.