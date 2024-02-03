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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hakkari'de 4,3 büyüklüğünde deprem oldu

        Hakkari'de 4,3 büyüklüğünde deprem oldu

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde saat 06.09'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hakkari Valisi Ali Çelik, sosyal medya hesabından depreme ilişkin yaptığı açıklamada herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 06:35 Güncelleme: 03.02.2024 - 08:08
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        Hakkari'de 4,3 büyüklüğünde deprem
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.09'da merkez üssü Yüksekova olan 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

        VALİ ÇELİK: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

        Hakkari Valisi Ali Çelik, sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklama yapıldı. Çelik, paylaşımında, "4.3 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana dek herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Tüm hem şehrime geçmiş olsun. Allah, ülkemizi ve milliyetimizin tüm afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

        Vatandaşlardan Erhan Dilbilir, "Sabah namazını kılarken deprem meydana geldi. O an dua etmeye başladım. Dışarıya çıkacak durumda değildik. Çok soğuk dışarısı, ya deprem ya da soğuk öldürecek bizi. Allah´a şükürler olsun olumsuz bir durum söz konusu olmadı" dedi.

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        #Son dakika haberler
        #Hakkari
        #Yüksekova
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