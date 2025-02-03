HÂKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI MÜLAKAT BAŞVURU TARİHLERİ

21 - 22 Aralık 2024 tarihlerinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı, idari yargı hâkim yardımcılığı ve avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı yazılı yarışma sınavlarında başarılı olarak mülakata katılmaya hak kazananlar ile hukuk alanında doktora yapmış olup mülakata katılmak için başvuruda bulunanların 24.01.2025 - 03.02.2025 tarihleri arasında istenilen bilgileri eksiksiz ve tam olarak doldurmaları gerekmektedir.

Birden fazla sınavda başarılı olarak mülakata katılmaya hak kazananların her sınav için ayrı ayrı başvuru yapması gerekmektedir.