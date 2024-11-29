Hakim savcı atama isim listesi yayında! Hakim ve Savcılar Kurulu atama kararları ile HSK ataması sorgulama ekranı
HSK atama isim listesi 2024 belli oldu. Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. HSK'ya ait atama kararlarına göre, hakim, savcı, başsavcı, başsavcıvekili, mahkeme üyesi ve başkanı atamaları gerçekleştirildi. Yayımlanan 9 ayrı karar ile toplam 369 hakim ve savcının görev yerleri değiştirildi. Adli yargıda 348 hakim ve savcı, idari yargıda ise 21 hakim yeni görev yerlerine atandı. HSK kararnamesi ile hakim ve savcı atama listesi 29 Kasım 2024 tarihli Resmi Gazete üzerinden sorgulanabilecek. İşte, 29 Kasım 2024 HSK Hakim ve savcı ataması isim listesi öğrenme ekranı...
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Hakim ve savcı ataması isim listesi sorgulama ekranı 2024 vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. HSK’nın adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi ile hakim, savcı, başsavcı, başsavcıvekili, mahkeme üyesi ve başkanı atamaları gerçekleştirildi. HSK Birinci Dairesinin adli yargıda 348 hakim ve savcı, idari yargıda ise 21 hakimin görev yeri değişikliğini kapsayan kararname ile 369 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. HSK atamaları isim listesi 29 Kasım 2024 tarihli Resmi Gazete üzerinden öğrenilebiliyor. İşte, 29 Kasım 2024 HSK hakim ve savcı atama listesi öğrenme ekranı…
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HSK KARARNAMESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 9 ayrı karar ile toplam 369 ismin görev değişikliği yapıldı.
HSK’ya ait atama kararlarına göre; hakim, savcı, başsavcı, başsavcıvekili, mahkeme üyesi ve başkanı atamaları gerçekleştirildi.
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369 HAKİM VE SAVCININ GÖREV YERİ DEĞİŞTİ
HSK Birinci Dairesinin adli yargıda 348 hakim ve savcı, idari yargıda ise 21 hakimin görev yeri değişikliğini kapsayan kararname ile toplam 369 hakim ve savcının görev yeri değişti.
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HSK HAKİM VE SAVCI ATAMA LİSTESİ SORGULAMA
HSK kararnamesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından hakim savcı ataması sorgulama ekranı araştırılmaya başlandı.
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