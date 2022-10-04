Anadolu Efes'in 77-68 kazandığı mücadelede hakem Mete Kalkavan, Efes formasıyla yerini aldı. Kalkavan'ın oğlunun üzerinde ise Samsunspor forması olması dikkat çekti. Ünlü hakem ve oğlu, yayıncı kuruluş kameralarına yansıdı.

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