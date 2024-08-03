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        Haberler Magazin Hakan Yılmaz'ın acı günü - Magazin haberleri

        Hakan Yılmaz'ın acı günü

        Ünlü oyuncu Hakan Yılmaz'ın babası Necdet Yılmaz vefat etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2024 - 15:28 Güncelleme: 03.08.2024 - 15:32
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        Hakan Yılmaz'ın acı günü
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        Pek çok dizi ve filmde rol alan Hakan Yılmaz, babasının acısıyla sarsıldı. Oyuncunun babası Necdet Yılmaz, bu sabah vefat etti.

        Hakan Yılmaz aldığı haber sonrası acısını sosyal medya üzerinden paylaştı. Ünlü oyuncu, "Canım babamız Necdet Yılmaz’ı bu sabah sonsuzluğa uğurladık. Yattığı yer huzurla dolsun. Cenazemiz yarın öğle namazına müteakip Bodrum Yalıkavak Merkez Camii'nden kalkacaktır. Yılmaz Ailesi" ifadelerini kullandı.

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