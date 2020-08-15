Ural, ilk film teklifini Müjde Ar'dan aldığını ancak yaşının küçüklüğünden dolayı kabul edemediğini ifade etti.

Sinema dünyasında ilk oynadığı filmin 'Mavi Yolculuk' olduğunu belirten Hakan Ural, Banu Alkan'ın kendisini ikna ettiğini söyledi.