Hakan Ural'ın sözleri olay oldu: Tutuklayın!

Hakan Ural'ın o sözleri olay oldu: Bill Gates'i tutuklayın!

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Oyuncu ve sunucu Hakan Ural (54), son dönemde yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde sağlık çalışanlarıyla ilgili söylediği sözler yüzünden eleştiri toplayan Ural, bu kez de koronavirüs için bir çözüm önerisi geliştirdi.

Bill Gates

"ACİL TUTUKLAYIN!"

Bir süre önce koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastanede gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşan Hakan Ural, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Bill Gates'i hedef aldı.

Ünlü isim, gönderisinde, "Koronavirüse çözüm önerim; Bill Gates'i acil neredeyse bulup, tutuklayın. Kapatın... Sağlam bir pazarlık yapıp, askeri müşterekte ne istiyorsa anlaşın. Bitsin bu çile! Usandık, bıktık..." ifadelerini kullandı.

O SÖZLERİ OLAY OLDU

Ural'ın bu sözleri sosyal medyada çok konuşuldu. Takipçilerinin diline düşen Hakan Ural, alay konusu oldu.

Hakan Ural

İşte Ural'ın açıklamalarının ardından sosyal medyada yapılan yorumlar:

* Hakan Ural, 'Bill Gatesi'i tutuklayın demiş. Covid-19'u çok ağır geçirdi sanırım... İlaçlar dokunmuş olmalı.

* Hakan Ural ile Bill Gates isminin yan yana anılması...

* Ağabey hazır elin değmişken Bill Gates ile beraber İlluminati'yi de bitirelim, sayende dünya kurtulsun!

* Hakan Ural'ın, 'Bill Gates tutuklansın' açıklamasından sonra, ABD Emniyeti Bill Gates'i tutukladı!