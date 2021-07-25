Hakan Reçber yarı final biletini alamadı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ikinci gününde 68 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hakan Reçber, çeyrek finalde Büyük Britanyalı Bradly Sinden'a mağlup olarak bir üst tura yükselme şansını yitirdi.

Makuhari Messe A Salonu'nda gerçekleştirilen tekvando müsabakalarında Hakan, çeyrek finalde Büyük Britanyalı Bradly Sinden ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleye kontrollü başlayan rakibi karşısında atak bir oyun sergilemeye çalışan Hakan, bir anda 7-0 geriye düştü. Savunmada kaldığı anlarda da rakibin sayı almasına engel olamayan milli tekvandocu, ilk raundu 14-0 geride tamamladı.

Hakan, ikinci rauntta doğru taktikle aradaki farkı kapatmayı başardı. İyi savunma yapan ve hücumu doğru değerlendiren milli sporcu, aradaki farkı 5'e (12-17) düşürdü. Hakan, son dakika içinde agresif bir mücadele sergilemesine rağmen ikinci raundu 19-14 geride geçti.

Yarı final umutlarını son raunda taşımayı bilen Hakan, 3. raundun ilk bölümünde iyi bir oyun sergiledi. 19-18 ile rakibiyle aradaki farkı bire düşüren Hakan, sonraki bölümde üst üste sayılar verdi. Kritik hatalar yapan milli sporcu, rakibine 39-19 sayıyla mağlup oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da maçı tribünden izledi.