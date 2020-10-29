Milan'da son dönemdeki performansıyla dikkat çeken Hakan Çalhanoğlu, Manchester United yolunda...

İngiltere'den Mirror, İtalyan ekibiyle sözleşme yenilemeyen Hakan'ı ManU'ya transfer olacağını öne sürdü. Kırmızı Şeytanlar'ın Hakan Çalhanoğlu için 5 yıllık sözleşme önereceği belirtildi.

26 yaşındaki oyuncu, 2017 yazında 23 milyon euro karşılığında Leverkusen'den Milan'a transfer olmuştu.