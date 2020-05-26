Hakan Bahçeci kimdir? Hakan Bahçeci ölüm nedeni nedir? Soruları internette araştırılıyor. Dünya Bakliyat Konfederasyonu Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Hakan Agro Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bahçeci bu sabah Dubai'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.



HAKAN BAHÇECİ KİMDİR?

Hakan Bahçeci, 1989 yılında Mersin’de kuruduğu Hakan Gıda şirketini 1996 yılında Dubai’ye taşımıştı. Hakan Bahçeci, Hakan Agro markasıyla 6 kıtada toplam 6 milyon ton ticaret hacmine ulaşmıştı.

32 yıldır tarım ürünleri ticareti ve tedarik zinciri yönetimi alanında aktif rol oynayan Hakan Bahçeci’nin kurucusu olduğu Dubai merkezli Hakan Agro şirketi 24 ülkede ofis veya tesisleri bulunan çok uluslu bir emtia tedarik şirketi olarak faaliyetlerinin sürdürüyor.