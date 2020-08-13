Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Opera sanatçısı Hakan Aysev, tatil sezonunu Bodrum'da açtı.

Aysev, önceki gün Gölköy'deki bir plajda kızı ile denize girdi. İkilin keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.