Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; arabesk müziğin sevilen isimleri Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun, önceki akşam Harbiye Açıkhava Sahnesinde sevenleriyle buluştu.

İlk kez 2015 yılında aynı sahneyi paylaşan ve müzikseverlerin yoğun ilgisi ve isteği üzerine geleneksel hale gelen Cengiz Kurtoğlu-Hakan Altun konseri bu yıl da dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Günler öncesinden biletleri tükenen konseri yaklaşık 6 bin kişi dinledi. Üç saate yakın sahnede kalan ikili, geçmişten bugüne en güzel aşk şarkılarını sevenleriyle birlikte hep bir ağızdan söyledi. Üç bölümden oluşan konserde, Cengiz Kurtoğlu seyircisini 'Gece Olunca' parçasıyla selamlarken 'Saklı Düşler, Duvardaki Resim' gibi unutulmaz parçalarını da seslendirdi.

Konserin ikinci bölümünde sahne alan Hakan Altun ise "Telefon", "Teklif Ediyorum", "Mahşere Kadar" ve "Aşk Lütfen Gel" gibi birçok sevilen şarkısını seyircilerle birlikte söyledi.

Konserin son bölümünde ise 'Duyanlara Duymayanlara, Hain Geceler, İstanbul Olmaz Olsun, Yorgun Yıllarım'ı beraber söyleyen ikili, izleyicinin ayakta alkışlarıyla sahneden uğurlandı.

"BİLETLERİN TÜKENMESİNE ALIŞTIK"

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikili, "Biletlerin tükenmesine alıştık. O da karşılıklı gönül köprüsü, sevgi köprüsü. Allah razı olsun bütün gönül dostlarımızdan. Bu akşam yine Harbiye Açıkhava'da aşka dair olan güzelliklerden bahsedeceğiz. Sevenlerimiz bu sevdaya gönül verdiler, ellerimizden tuttular, yüreklerimizin içine girdiler, bizleri yalnız bırakmadılar Allah razı olsun. Biz isteriz ki bütün sanatçı dostlarımızın her konseri ağzına kadar dolu olsun. Çünkü Harbiye Açıkhava gerçekten İstanbul'un en güzel müzik mabedi, eşantiyon bilet dağıtmakla otobüslerle adam getirmekle olmaz bu işler. Burada şarkı söylemek çok ayrıcalıklı bir şey, Allah bize nasip ettiği için çok mutluyuz" dedi.

ÜNLÜ İSİMLER KONSERE AKIN ETTİ

Konsere gelenler arasında sanat camiasından da ünlü isimler vardı. Berfu-Eser Yenenler, Nurdan-İbrahim Büyükak, Celil Nalçakan, Oğulcan Engin, Yavuz Seçkin, Cengiz Kurtoğlu'un eşi Fatma Kurtoğlu ve oğlu Orçun Kurtoğlu da konseri izleyenler arasındaydı.

Cengiz Kurtoğlu'nun eşi Fatma Hanım da konseri en önden izleyenler arasında yer aldı. Bayan Kurtoğlu, "Cengiz'i sahnede sağlıklı, sıhhatli görmek ve bu kadar çok seveni olması beni çok mutlu ediyor. Ben Cengiz'in sadece Harbiye Açıkhava konserine geliyorum" dedi.

ZİYAFET ÇEKTİLER

Binlerce müziksevere konser ziyafeti veren Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun, performans sonrası ise misafirlerine ziyafet çekti. İkili, kendilerini dinlemeye gelen İbrahim Büyükak ve eşi Nurdan Beşen, Eser Yenerler ve hamile eşi Berfu Yıldız'ı VIP bölüme davet ederek midye ve kokoreç yedirdi.

"SANIRIM YÜZLERCE YİYECEĞİM"

Geçtiğimiz aylarda evlenen ve hamile olan Berfu Yıldız, midye ve kokoreçcinin tezgahına giderek kendisine ziyafet çekti. Yediklerini aşerdiğini belirten Yıldız, "Çok lezzetli, sanırım yüzlerce yiyeceğim" diyerek iddialı konuştu.