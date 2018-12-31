31 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre, sahne öncesi kameraların karşısına geçen Hakan Altun, "2018 yılı çok güzel geçti, Allah'a şükürler olsun. Benim için sağlıksal olarak iyi geçerse hiçbir sorun yok bu hayatta. Konser vermişim, vermemişim umurumda değil ama sağlığımın yerinde olması çok umurumda. Şükürler olsun 2018'i çok güzel bir şekilde atlattık. 1 Ocak olduğunda herkesin başka bir umudu oluyor bu hayatta. İnşallah herkes istediği hayallerine kavuşur, gönlünden geçen her şeyi yerine getirir inşallah 2019'da. Ben her zaman söylediğim gibi benim sağlığım yerinde olsun gerisini hallederiz Allah'ın izniyle" diye konuştu.
"BODRUM'DA KENDİMİ BULDUM"
Bodrum'a yerleşen şarkıcı,"Bodrum bana çok yaradı tabii ki. Hafta içi oradayım. İki, üç gün oraya gidiyorum, haftasonu konserlere geliyorum. Daha sakin bir hayat. Kendimi buldum yani" dedi.
"Yeni besteler geliyor mu?" sorusuna Hakan Altun, "Benim için şehirlerin önemi yok. Ben bazen otobüs yolcuğunda bile aklıma bir şey gelince yazabiliyorum. Tabii ki daha naif ve sakin bir yerde kaldığınızda daha çok ilgi alanınıza giriyor. Çok yoğun bir konser programı var onlarla uğraşıyorum" yanıtını verdi.
"20 YILDA 20 ŞARKI" ADLI PLAK PROJEM VAR"
Yeni albümü çıkaracağını söyleyen şarkıcı, "'Hani Bekleyecektin' albümü 1999 yılında çıkmıştı. Şimdi 2019 yılında benim 20 yılım oluyor. Bir aksilik olmazsa inşallah '20 yılda 20 şarkı' diye bir tane plak projem var. Plak olarak çıkarmayı düşünüyorum. Best of gibi düşünebilirsiniz aslında, belki cd'si de olabilir" dedi.
"BENİM İÇİN BÜYÜK MUTLULUK"
"Şarkılarımı insanların okuması benim için büyük şeref" diyen şarkıcı, "Şarkılarımla birilerine katkım olduysa ne mutlu bana. Çünkü benim şarkılarımı okumaları benim için çok özel bir şey, size kelimelerle anlatamam bunu gerçekten yaşamanız lazım. Benim ruhumdan çıkan 4 dakikalık bir kompozisyonu ben bir arkadaşıma veriyorum ve o arkadaşım benim yüreğimden, ruhumdan çıkan şarkıyla güzel yerlere geliyor. Bu benim için çok büyük mutluluk. Her zaman söylerim; ben hayatım boyunca kendime şarkı ayırmadım. Hep şarkılarımı insanlarla paylaştım, bana kalanları da kendim okudum" şeklinde konuştu.
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