Haji Wright, İngiltere yolcusu: 9 + 2 milyon Euro'ya gidiyor

REKLAM advertisement1

Antalyaspor Kulübü, Haji Wright'ın transferi için Championship ekibi Coventry City ile prensipte anlaştı. TRT Spor'un haberine göre Antalyaspor 9 milyon bonservis ve 2 milyon bonusların yanı sıra bir sonraki satıştan yüzde 20 pay alacak.

Bu sezon Antalyaspor formasıyla toplam 29 resmi maça çıkan Haji Wright, bu karşılaşmaların 28'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 2465 dakika sahada kalan 25 yaşındaki ABDli golcü, 16 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.