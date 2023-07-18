REKLAM advertisement1

İşgaller, iç savaşlar, salgınlar ve katliamlardan başına kaldıramayan ülke, 1804 yılında bağımsızlığını ilan eden ilk siyahi ülkedir. Birçok tarihi yapıya ve doğal güzelliğe sahip olan Haiti, ne yazık ki dünyadaki en yoksul ülkelerden biridir. Haiti nerede ve hangi kıtada yer alır? Başkenti ve bayrağının anlamı nedir? Nüfusu, para birimi ve şehirleri nedir? Türkiye ile arasındaki saat farkı kaçtır? İşte, merak edilen soruların cevapları.

Haiti Nerede?

Haiti Cumhuriyeti, Karayip Denizi’nde yer alan ve “Hispaniola” olarak adlandırılan adanın üçte birini kaplayan bir ada ülkesidir. Adayı Dominik Cumhuriyeti ile paylaşmaktadır.

REKLAM

Haiti Hangi Kıtada Yer Almaktadır?

Haiti, Kuzey Amerika kıtasında yer almaktadır. Küba ve Jamaika’nın doğusunda, Bahamalar ile Turks ve Caicos Adaları'nın güneyinde bulunmaktadır.

Haiti Başkenti

Haiti’nin başkenti Port-au-Prince şehridir. “Presin Limanı” anlamına gelen bu şehir ülkenin en kalabalık şehridir. Ülke Central Haiti, Northern Haiti ve Southern Haiti olmak üzere 3 farklı bölgeden oluşmaktadır.

Haiti Bayrağının Anlamı

Ülkede milli bayrak ve resmi bayrak olmak üzere iki bayrak çeşidi kullanılmaktadır. Milli bayrak yatay şeritteki kırmızı ve mavi renklerden oluşmaktadır. Resmi bayrak ise bu yatay şeritlere ilaveten ülke armasına sahiptir. Bayrak, Fransa’ya karşılık verilen bağımsızlık savaşında Fransız bayrağından esinlenerek oluşturulmuştur. Ülkenin armasında palmiye ağacı, top mermisi, davul, tüfek, kırık zincirler ve çapa yer almaktadır. Armanın üzerinde ülkenin ulusal sloganı olan “Birlikten Güç Doğar” ibaresi yer almaktadır.

REKLAM

Haiti Nüfusu

Haiti’nin 2023 itibariyle nüfusu 11 milyon 835 bindir. Nüfusun çoğunluğu başkent Port-au-Prince şehrinde toplanmıştır. Nüfus yoğunluğuna göre dünya ülkeleri sıralamasında 82. basamakta yer almaktadır.

Haiti Para Birimi

Haiti gourdeusu ülkede kullanılan resmi para birimidir. 1 Haiti gourdeusu 0,19 Türk lirasına karşılık gelmektedir.

Haiti Türkiye Saat Farkı

Haiti, Türkiye arasında 7 saatlik bir fark bulunmaktadır. Türkiye, Haiti’den 7 saat ileridedir. Türkiye’de saat 17.00 iken Haiti’de saat 10.00’dur.

Haiti Şehirleri

Nüfusun çoğunluğu başkent Port-au-Prince’de toplanmıştır. Cap-Haïtien, Carrefour, Gonaives, Pétionville, Arnaud, Arniquet ve L'Asile öne çıkan diğer yerleşim yerleridir.

ÖNERİLEN VİDEO