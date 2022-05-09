Haiti'de 8 Türk vatandaşı kaçırıldı

Haiti ve Dominik yerel medyasının bildirdiğine göre Haiti'de 8 Türk vatandaşı Dominik Cumhuriyeti'nden otobüse bindikten sonra Haiti'de kaçırıldı.

Haiti24 haber sitesi olayın Croix-des-Bouquets yakınında yaşandığını bildirirken, otobüste ayrıca Haitili ve Dominikli kişilerin de bulunduğunu aktardı.

Haiti Ulusal Polisi henüz konuyla ilgili yorumda bulunmadı.

Ülkede Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin geçen sene öldürülmesinin ardından çeteler giderek güç kazandığı biliniyor.