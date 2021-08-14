Haiti'de deprem

Deprem, Petit Trou de Nippes kasabasına/ komününe 8 km uzaklıkta meydana geldi.

Reuters'ın ilk aktardığı haberde depremin şiddeti 7,6 olarak açıklandı. Ardından depremin şiddeti 7,2 olarak belirtildi. Deprem cumartesi günü Haiti'nin batı kısmında gerçekleşti.

Deprem Alaska’da meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremden yarım saat sonra gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu Alaska'da gerçekleşen depremden sonra tsunami uyarısı vermedi.

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