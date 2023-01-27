Haiti'de 14 meslektaşlarının öldürülmesine kızan polisler isyan etti

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Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’te 10’dan fazla mesai arkadaşlarının çeteler tarafından öldürülmesine kızan polisler, isyan edip, sokak eylemleri düzenledi.

İsyancı polisler, hükümeti çetelere karşı harekete geçmemekle suçluyor.

100’den fazla gösterici, sokaklara barikat kurdu, lastik yaktılar, güvenlik kameralarını tahrip ettiler ve araçlara zarar verdiler.

Haiti medyası, bazı isyancı polislerin başbakanlık konutuna girdiğini ve uluslararası havaalanına girmeye çalıştıklarını bildirdi.

Haiti Ulusal Polis Memurları sendikası, yılbaşından bu yana çeşitli polis karakollarına düzenlenen saldırılarda 14 polisin öldüğünü söylüyor.

Polise göre sadece Çarşamba günü çıkan bir çatışmada 7 polis memuru öldürüldü.

Çok sayıda sivil ve öfkeli polis memuru başkentteki eylemde, ülkenin kuzeyindeki bir kasabada bulunan karakolun içinde iki polisin öldürülmesini, dört polisin de karakolun hemen dışındaki sokakta infaz edilmesini protesto ettiler.

Vant Bef Info, bazı eylemcilerin Başbakan Ariel Henry’nin konutuna girdiğini, konutun boş olduğunu gördüklerinde de, Henry’nin Arjantin’daki bir zirve toplantısından dönüşte indiği havaalanına yöneldiklerini bildirdi.

Radio Tele Metronome, eylemcilerin camları kırarak havaalanına girmeye çalıştığını, ancak başbakanın kaçmayı başardığını belirtti. Eylemler yüzünden dükkanlar ve okulların kapalı olduğu bildirildi.

Çete şiddeti

Reuters

Haiti’de başkent Port-au-Prince ve ülkenin diğer kentlerinde aylardır çete şiddeti ve çeteler arasında çatışmalar yaşanıyor. Haiti medyası, yılbaşından bu yana ülkede adam kaçırma olaylarının da çok arttığını bildirdi.

Haiti Ulusal İnsan Hakları Savunma Ağı adlı kuruluş, Ariel Henry’nin iktidara geldiği 2021’den bu yana 78 polis memurunun öldürüldüğünü söylüyor.

Haiti Polisi, kendilerinden çok daha iyi silahlanmış, kalabalık çetelerle baş etmekte zorlanıyor.

Henry, geçen yıl düzenin sağlanması için ülkeye çok uluslu bir güvenlik gücünün konuşlandırılması çağrısı yapmış, ancak bu çağrı karşılık bulmamıştı.

İnsan hakları kuruluşlarına göre, çeteler başkent ve çevresinin % 60’ını denetimleri altında tutuyor.

Geçen Eylül’de çeteler Port-au-Prince limanındaki büyük bir yakıt deposunu ele geçirmiş ve ithal edilen yakıtın dağıtılmasını engelleyip, gıda ve ilaç yardımı yapılması çabalarına darbe vurmuştu.

Yakıta el konulması yüzünden, şişelenmiş su dağıtımı aksadı ve kolera salgını büyüdü.

BM Haiti Temsilcisi Helen La Lime ülkedeki durumun çok kötü olduğunu belirtirken “Çete şiddeti yeni bir boyuta geldi. 2022’de ortalama her altı saatte bir adam kaçırma olayıyla karşılaştık. Büyük ek destek olmadan bu savaşı kazanamayacağız” dedi.

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