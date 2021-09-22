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Hailey Baldwin Bieber'dan dedikodulara yanıt: Büyük bir balon! Justin Bieber... - Magazin haberleri

Hailey Baldwin Bieber'dan dedikodulara yanıt: Büyük bir balon!

Ünlü model Hailey Baldwin Bieber, eşi Justin Bieber'ın kendisine kötü davrandığı söylentileri hakkında konuştu. Konuyla ilgili suskunluğunu bozan ve "Büyük bir balon!" diyerek iddiaları yalanlayan Baldwin, "Bana son derece saygılı, beni her gün özel hissettiren biriyle birlikte olduğumu söylediğim için gerçekten çok şanslıyım" ifadelerini kullandı

22.09.2021 - 09:35 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 2018'de dünyaevine giren gösteri dünyasının ünlü çifti Justin Bieber ve Hailey Baldwin ile ilgili beklenmedik bir iddia ortaya atıldı. Kanadalı şarkıcının eşine kötü davrandığı söylentileri hızla yayıldı.

  • "ÖZEL HİSSETTİRİYOR"

    24 yaşındaki ünlü model ise katıldığı "4D With Demi Lovato" adlı programda haklarında çıkan dedikodulara açıklık getirdi. Özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Baldwin, Bieber'ın kendisini her gün özel hissettirdiğini vurguladı.

  • "HAKKIMIZDA DOLAŞAN ÇOK FAZLA ANLATI VAR"

    Hailey Baldwin Bieber, konuyla ilgili, "Bence en büyük şeylerden biri, her şeyin ardındaki gerçeği bilmek zorunda olman... Biliyor musun, benim hakkımda, onun hakkında, birlikte bizim hakkımızda dolaşan çok fazla anlatı var..." diye konuştu.

    Baldwin, "Etrafta dolaşan, 'Justin ona kötü davranıyor' gibi büyük bir balon var. Bu gerçekten çok uzak ve tam tersi..." ifadelerini kullandı.

  • "ÇOK ŞANSLIYIM"

    Model, sözlerini, "Bana son derece saygılı, beni her gün özel hissettiren biriyle birlikte olduğumu söylediğim için gerçekten çok şanslıyım. Çevremizde bizi şahsen tanıyan herkes aynı şeyi söylerdi." şeklinde sürdürdü.

  • "BANA GÜVEN VERİYOR"

    Hailey Baldwin Bieber, ayrıca, Justin'in evlilikleri hakkında olumsuz spekülasyonlardan bunaldığını hissettiğinde ona güven verdiğini ve rahatlattığını da dile getirdi.

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