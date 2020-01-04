HABERTURK.COM

Son dakika... TBMM’’de Libya tezkeresinin kabul edilmesi ardından Mısır Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerini desteklediği Hafter güçleri Trublus kent merkezinde yönelik insansız hava araçları ile saldırıya geçti.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 28 KİŞİ ÖLDÜ

Habertürk'ten Çetiner Çetiner'in haberine göre SİHA’larla yapılan saldırıların ilk hedefi başkent Trablus’taki askeri kolej oldu Al hadhba semti bulunan askeri kolejde ilk belirlemelere göre 28 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralının olduğu kaydediliyor. Ölenlerin tamamının öğrenci olduğu açıklandı.

SON ÜÇ GÜNDE ÇATIŞMALAR YOĞUNLAŞTI

Diğer taraftan Hafter güçleri saldırılarının şiddetini Mitiga havalimanı ve etrafında yoğunlaştı. Zira kentin 3 farklı yönünde çatışmaların şiddetlendiğini ifade eden güvenlik güçleri, havalimanın son üç günde aralıksız vurulduğunu kaydettiler

Gün içindeki saldırılarda 70 sivilin öldüğü belirtiliyor