Bu hafta ne yapsak?

Önümüzdeki günler için etkinlik arıyorsanız sizler için seçtiğimiz programlara göz atın. İşte 3 - 9 Ekim aralığında gidebileceğiniz konserler, oyunlar, sergiler ve vizyona giren filmler!

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İşte 3 - 9 Ekim aralığında gerçekleşecek etkinlikler... KONSER

TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALLERİ Fotoğraf: AA Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri tüm hızıyla devam ediyor. Konya Mistik Müzik Festivali ile Troya Kültür Yolu Festivali sona erdi. Başkent Kültür Yolu Festivali 23 Ekim'e kadar Ulus semti ve çevresindeki tarihi ve kültürel mekanları içine alan bir güzergahta 70 farklı noktada 5 bine yakın sanatçının katılımıyla 500'den fazla etkinlikle gerçekleştirilecek. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde 23 Ekim'e kadar 46 mekanda 6 binden fazla sanatçı, binden fazla etkinlikte sanatseverlerle buluşacak. Diyarbakır Sur Kültür Yolu, 8-16 Ekim tarihleri arasında 2 binden fazla sanatçı ve 1500 etkinlikle Türkiye'nin kültür sanat zenginliği Diyarbakır'dan dünyaya taşınacak.

AKBANK CAZ FESTİVALİ Akbank Caz Festivali, cazın farklı ritimlerini ve renklerini içeren zengin programı ile 32. kez cazseverlerle buluştu. 24 Eylül'de başlayan ve 9 Ekim Ekim'e kadar devam edecek festival 22 ayrı mekanda 32 konser, 3 söyleşi, 3 çocuk atölyesi, teras konserleri ve dans etkinlikleriyle gerçekleşiyor. Festival kapsamında Norveçli grup HÜM'ün ilk İstanbul konseri, 4 Ekim Salı akşamı Akbank Sanat'ta düzenlenecek Ravi Coltrane, 8 Ekim Perşembe akşamı Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde ebeveynleri Alice ve John Coltrane'in şarkılarından oluşan bir repertuvarla, caz tarihinin iki benzersiz kahramanına saygı duruşunda bulunacak. Erkan Oğur, Ayşe Tütüncü, Murat Opus gibi isimlerle perdesiz gitar ve armoni üzerine çalışan gitarist, besteci ve prodüktör Efe Demiral, 5 Ekim akşamında Bova sahnesine konuk olacak. 2005'te Londra'da aynı okulda müzik eğitimi alan dört arkadaş tarafından kurulan Portico Quartet, 6 Ekim'de 32. Akbank Caz Festivali kapsamında Babylon'da sahne alacak.

4. ULUSLARARASI HALK MÜZİKLERİ FESTİVALİ Fotoğraf: AA Bu yıl 4-5-6 Ekim tarihlerinde yapılacak olan İstanbul 4. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali 4 Ekim Salı akşamı Alireza Ghorbani konseri ile AKM'de başlıyor. TEKFEN FİLARMONİ Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni, 6 Ekim'de Ankara'da, dünyanın en sevilen keman sanatçılarından Roby Lakatos'u ve günümüzün önde gelen kanun virtüözlerinden Göksel Baktagir'i ağırlayacak. HALUK LEVENT Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri Türk rock müziğin en sevilen isimlerinden Haluk Levent'i 3 Ekim'de sevenleriyle buluşturuyor. SEDEF SEBÜKTEKİN Kendine özgü şarkılarıyla Sedef Sebüktekin, 5 Ekim akşamı IF Ankara'da sahne alacak... CAN BONOMO Can Bonomo, 5 Ekim Çarşamba akşamı Jolly Joker Ankara sahnesinde...

SELDA BAĞCAN Fotoğraf: AA 1970'lerde çıkış yapan güçlü sesli sanatçı Selda Bağcan, Türk halk müziği ve Anadolu rock tarzlarındaki şarkılarıyla 5 Ekim'de İzmir Kültürpark Açıkhava Sahnesi'nde, 9 Ekim'de GAÜN Mavera KSM Açıkhava Sahnesi'nde sizlerle. KEREM GÖRSEV TRIO Kerem Görsev Trio, 6 Ekim'de Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu'nda olacak.

ZEYNEP BASTIK Fotoğraf: AA Son zamanların popüler şarkıcısı Zeynep Bastık, 7 Ekim'de Ankara ODTÜ Vişnelik Sahnesi'nde sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. SİNEMA, TİYATRO VE GÖSTERİ

ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ Fotoğraf: AA 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali 1-8 Ekim tarihlerinde sinemaseverlerle buluşuyor. Film festivali kapsamında Antalya, bir hafta boyunca film gösterimlerine ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Bir haftalık heyecanın ardından Ödül ve Kapanış Töreni ise 8 Ekim'de Antalya Spor Salonu'nda kırmızı halı geçişi sonrası yapılacak. Açılış ve kapanış töreni, halka açık ve ücretsiz olacak. FİLMEKİMİ İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 21. kez düzenlenen Filmekimi 7-16 Ekim tarihlerinde İstanbul'da sinemaseverlerle yeniden buluşuyor. Filmekimi, bu yıl Venedik'te En İyi Senaryo ödülünü kazanan The Banshees of Inisherin ve Beyaz Gürültü filmlerinin yanı sıra Cannes'da Büyük Ödül'ü paylaşan Öğle Güneşinde Yıldızlar ve Yakın gibi merakla beklenen bol ödüllü filmleri izleyiciyle buluşturacak. TOZ Toz, 3 Ekim'de Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşuyor. Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun kaleminden çıkan, çok kişiyle kesişen bu tek kişilik kadın oyunu, Hira Tekindor'un yönetiminde, Zerrin Tekindor'un performansıyla seyirciyle buluşacak. AHUDUDU Suna Keskin ve Melek Baykal gibi tiyatro dünyasının ustalarını bir araya getiren Ahududu adlı oyun, 7 Ekim'de Trump Sahne'de tiyatroseverlerle buluşacak. SUNAY AKIN İLE YÜZ YÜZE Sunay Akın ile Yüz Yüze 3 Ekim'de Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde sizlerle buluşuyor.

NOTRE DAME'IN KAMBURU MÜZİKALİ Fotoğraf: AA Victor Hugo'nun ölümsüz eseri; Notre Dame'in Kamburu Müzikali, 3 Ekim'de Ankara MEB Şıra Salonu'nda izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Oyunda, çirkin ve kambur kilise zangocu Quasimodo ile Fransa'nın ruhani ve dini lideri Claude Frollo'nun ve Kral'a bağlı komutan Phoebus'un semtte yaşayan çingene Kızı Esmeralda'ya olan aşkları anlatılıyor. BEN ANADOLU İş Sanat Antik Sahne, Ben Anadolu başlıklı tek kişilik tiyatro oyununu Teos Antik Kenti'nde 8 Ekim'de seyircisiyle buluşturacak. Güngör Dilmen'in kaleme aldığı oyunda, 6000 yıllık Anadolu tarihi 16 kadın karakterin üzerinden anlatılıyor. Ayça Bingöl'ün oynadığı Ben Anadolu'nun yönetmen koltuğunda Görkem Yeltan oturuyor. PLASTİK AŞKLAR Usta oyuncu Oya Başar ve başarılı oyuncu Ebru Kural, Plastik Aşklar oyunuyla 9 Ekim'de Fişekhane'de sizlerle buluşuyor. VİZYONA GİREN FİLMLER Sinema salonlarında bu hafta 8'i yerli, 11 film vizyona girdi.

ALABORAŞK Fotoğraf: AA Ali Can Gebeş'in yönettiği, Cemal Hünal ve Belçim Bilgin'in başrollerini paylaştığı Alaboraşk izleyiciyle buluştu. Erkan Can, İlhan Şeşen, Tuna Orhan ve Rüçhan Çalışkur'un da rol aldığı film, bir Karadeniz kasabasında balıkçılık yapan Ali ile nişanlısı Esma'nın evliliklerine kısa bir zaman kala yaşanan acı bir olayı ve yapılması gereken çok zor bir seçimi konu alıyor. YANLIŞ ANLAMA 2 Cemal Hünal, Yılmaz Gruda, Fatih Özkan, Islam Mehreliyev ve Elcan Rasulov'un rol aldığı Yanlış Anlama 2, komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Aykut Taşkın'ın yönetmenliğini üstlendiği film, yemek yapma yetisini kaybettiğini düşünen bir şefin, Türkiye'den Azerbaycan'a uzanan yanlış anlamalarla bezeli hikayesini anlatıyor. ZUHAL Nazlı Elif Durlu'nun yönettiği Zuhal, başarılı bir kadın avukatın, apartmanda duyduğu kedi sesinin kaynağını ararken iletişimde olmadığı komşularıyla konuşmak zorunda kalmasıyla gelişen olayları işliyor. Filmde başrolleri Nihal Yalçın, Sadi Celil Cengiz, Çağdaş Ekin Şişman, Sena Başdoğan ve Sencar Sağdıç paylaştı. PARALI ASKER: MUSUL Serdar Aslan'ın yönetmenliğini üstlendiği Paralı Asker: Musul, aksiyon meraklılarını sinema solanlarına çekmeyi hedefliyor. Yapımın başrollerinde Mehmet Volkan, Ferit Aslan, Oktay Emre ve Sedat Arde rol aldı. MEKAN Enes Hakan Tokyay'ın dram türündeki filmi Mekan, restore edilerek yeniden açılan Aura isimli bir mekana adımını atan insanların hikayeleri arasında geziniyor. GÜLÜMSE Yönetmen Parker Finn'in 2020 yapımı kısa filminden uyarlanan Gülümse, gerilimseverleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. ABD yapımı film, bir hastasıyla yaşadığı tuhaf bir karşılaşmadan sonra dehşet verici ve açıklanamayan olaylar yaşamaya başlayan klinik psikiyatrın ürpertici hikayesini konu alıyor.

VESPER Raffiella Chapman, Eddie Marsan ve Rosy McEwen'ın başrollerini paylaştığı macera ve bilim kurgu filmi Vesper, Kristina Buozyte ve Bruno Samper yönetmenliğinde sinema perdesine taşındı. Dünya'nın ekosisteminin çöküşünden sonra distopik bir gelecekte geçen film, çökmüş dünyanın çürüyen kalıntılarında yaşamını sürdürmek için hayatta kalma becerilerini kullanan 13 yaşındaki bir kız olan Vesper'ı ve hasta babası Darius'un yaşamını ele alıyor. YALNIZ BİR EVİN KAHKAHASI Maya Forbes ve Wallace Wolodarsky'nin yönetmenliğini üstlendiği Yalnız Bir Evin Kahkahası, kendi küçük sırlarını çok seven New England'lı sarkastik emlakçı Hildy Good'un lise aşkıyla yeniden karşılaşması sonrası gelişen olayları anlatıyor. Dram ve komedi kırışımı filmin başrollerinde Sigourney Weaver, Kevin Kline, Morena Baccarin, Rob Delaney ve David Rasche oynadı. HIZLI AYAKLAR: OLİMPİYAT YOLUNDA Çağrı Cem Bayraklı'nın yönetmenliğini yaptığı animasyon film Hızlı Ayaklar: Olimpiyat Yolunda, spor kariyerinde önüne çıkan talihsizlik ve engellere rağmen potansiyeline ulaşmayı kovalayan Ali'nin hikayesini konu ediyor. HAFTANIN YERLİ KORKU VE GERİLİM FİLMLERİ Gerilim filmi Ses: Sonu Olmayan Gece'nin yönetmenliğini Yusuf Özgü üstlendi. Filmin başrollerinde İbrahim Kendirci, Seda Alpat, Hasan Yavuz, Doğan Siler ve Rumeysa Hamurcu oynadı. Mert Uzunmehmet ve Doğukan Mısır'ın korku filmi Yudi: Yedikonuk Cinleri, paranormal bir hikayeyi anlatıyor. SERGİ

MAVİLERDE 60 YIL Fotoğraf: İHA İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, yeni sezona 22 Eylül Perşembe günü çağdaş Türk resim sanatının önemli temsilcilerinden Mustafa Pilevneli'nin Mavilerde 60 Yıl başlıklı sergisi ile başladı. Uzun sanat hayatı boyunca ürettiği yağlıboya-akrilik tuval resimleri, suluboya ve renkli gravür çalışmalarının yanı sıra cam, mozaik, vitray, seramik, ahşap, beton ve alüminyum gibi materyallerle sayısız mimari uygulamayı hayata geçiren Mustafa Pilevneli'nin sergisi İş Sanat Kibele Sanat Galerisi'nde görülebiliyor. Sergi, her gün 09.00 – 19.00 saatlerinde ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor. Konser ve etkinlik günlerinde ise sergi, 20.30'a kadar ziyarete açık. TANER CEYLAN'DAN 15 YILIN ARDINDAN YENİ SERGİ Sanatçı Taner Ceylan'ın 'Âheste Çek Kürekleri, Mehtâb Uyanmasın' adlı yeni sergisi 15 Ekim'e kadar Sipahiler Ağası Mehmet Emin Ağa Yalısı'nda sanatseverlerle buluşacak. 2019 yılından beri İstanbul'u farklı perspektiflerden gözlemleyerek oluşturduğu sergisinde Taner Ceylan; kentin tarihi yapılarını, farklı semtlerini ve hikayelerini yeniden keşfederken İstanbul'un gizli kalmış cevherlerinden ilham alıyor. OYUNBU Küratörlüğünü Emre Baykal'ın üstlendiği OyunBu, düş kurarken ciddiyetini hiç bozmayan çocuk ile oynamaktan asla vazgeçmeyen yetişkinin gerçek ile hayal arasında salınan dünyalarına açılan kapıyı her iki tarafa doğru aralayıp buluşturmayı deniyor. Arter Koleksiyonu'ndan seçilen yapıtları çocukluk ve oyun kavramları etrafında bir araya getiren OyunBu sergisi 9 Nisan 2023'e kadar açık olacak. BILL FONTANA: IO'NUN YENİ SESİ 1947'de Cleveland'da dünyaya gelen ve çalışmalarını San Francisco'da sürdüren Bill Fontana, kariyerine besteci olarak başlamış ve kırk yılı aşkın bir süreyi kapsayan sanatsal üretimi boyunca, gündelik hayatımızı çevreleyen gizli müziğin çarpıcı yollarla dikkatimizi çekmesini sağlayarak inceliklerini açığa çıkarmıştır. Io'nun Yeni Sesi, Fontana'nın bir bölümü su altında olmak üzere, İstanbul Boğazı'nın çeşitli noktalarında, ayrıca Bizans döneminden kalan Şerefiye (Theodosius) Sarnıcı ve Yerebatan (Bazilika) Sarnıcı'nda gerçekleştirdiği video ve ses kayıtlarını temel alıyor.

İSTANBUL BİENALİ Fotoğraf: AA Küratörlüğünü Ute Meta Bauer, Amar Kanwar ve David Teh'in üstlendiği 17. İstanbul Bienali, sanatçı, düşünür, yazar, şair, araştırmacı, mimar, radyo programcısı, balıkçı, aktivist, stand-up komedyeni, şef, etnomüzikolog, ornitolog, deniz bilimci, kukla ustası, müzisyen gibi pek çok farklı disiplinde 500'ün üzerinde katılımcının projelerini bir araya getiriyor. Bienal, 20 Kasım'a kadar Beyoğlu, Kadıköy, Fatih ve Zeytinburnu'nda yer alan 12 sergi mekânının yanı sıra, şehrin dört bir yanında sayıları 50'yi aşan kitapçı, sahaf, hastane, huzurevi, kafe, metro durakları ve bir radyo istasyonunda meraklılarıyla buluşuyor.