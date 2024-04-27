Haftanın Kitapları
Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da pek çok kitap okurla buluştu. İşte yeni çıkan kitaplar arasından sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...
- 1
YALNIZ EVLER SOĞUK OLUR
(Selim İleri)
Usta kalemi ile Türk edebiyatının büyük yazarı Selim İleri'nin yeni romanı Yalnız Evler Soğuk Olur, Everest yayınları aracılığıyla okurlarla buluştu. İleri, yeni romanı Yalnız Evler Soğuk Olur ile kendi çocukluğu, hayat yolculuğu ve hatıraları ile yakınlık taşıyan bir anlatıyı okurlarıyla buluşturuyor. Usta yazarın yeni romanının kendine has bir özelliği var: Bu romanın anlatıcısı Selim İleri’ye çok benziyor; tıpkı İleri gibi o da yazıyor, hatta belki aynı kitapları kaleme almış. Vaktiyle yaratmış olduğu kahramanlar, özellikle aşk romanları yazarı Süha Rikkat karşısına çıkıp ondan hesap sorduğunda, anlatıcı tıpkı Selim İleri’nin de yapacağı gibi, elli yılı aşan bir yazı deneyimiyle onunla yüzleşiyor.
- 2
HER ŞEYİN HİKAYESİ
(Richard Powers)
Ağaçlara yönelik büyük bir saygı duruşu olan Her Şeyin Hikâyesi, doğayı, insanları, uygarlığı birbirine bağlayan ağları tüm azametiyle göstermeye çalışıyor: Dünyanın farklı yerlerinden gelmiş insanların Amerika’ya köklerini salarken yanı başlarında her yere uzanmış ağaçların imkânlarından yararlandıklarını; buna karşılık kendi uygarlıklarını kurarken hayat veren ağaçların soyunu nasıl tükettiklerini anlatıyor. Çok farklı karakterde insanların birleşerek ağaçları kurtarmak için nasıl çırpındıklarını, kimi zaman heba olsalar da attıkları tohumların ne kadar etkili olacağını zarafetle işliyor. İthaki Yayınları'ndan çıkan kitap sanattan bilime, çocukluktan aşka, doğadan sanal âleme, aile öykülerinden çevre mücadelelerine ağaçların dünyayı nasıl yaratıp etkilediğine dair modern bir şaheser. Tüketen insani hırsların karşısında ağaçların şefkatinden yana olanların hikâyesi.
- 3
RAŞOMON VE DİĞER ÖYKÜLER
(Ryunosuke Akutagava)
Japon edebiyatının önde gelen yazarlarından Ryunosuke Akutagava, efsanevi yönetmen Akira Kurosawa’nın en önemli filmine de esin kaynağı olmuş “Raşomon” öyküsünün de yer aldığı kitabı 'Raşomon ve Diğer Öyküler' insani ihtiyaçları ve kusurları ustalıkla ortaya koyan öykülerden oluşuyor. Okurları cadılar, haydutlar ve rahatsız edici olduğu kadar şaşırtıcı karakterlerle dolu efsanevi bir Japonya karanlığına sürükleyen kitap Can Yayınları'ndan çıktı. Kitap “Raşomon” ve “Koruda” öykülerinin yanı sıra “Örümceğin İpi”, “Cehennem Tablosu” ve “Burun” öykülerinden oluşuyor.
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- 4
ÇİNGENELER
(Carter Scholz)
Ayrıntı Yayınları’dan bilimkurgu severlere uzayın derinliklerinden gelen bir kitap: Carter Scholz’un kaleme aldığı Çingeneler çıktı! Harabeye dönmüş Dünya gezegeninden kaçış yolu arayan bir grup bilim insanının başka bir gezegende yaşam bulmak umuduyla çıktığı tüyler ürpertici yolculuğu anlatan Çingeneler, okurları kalp kırıklıkları ve umut arasındaki çarpışmaya ortak ediyor.Kitapta ayrıca, Scholz’un Tanrı’nın Dokuz Milyar Adı, Amerika Muafiyet Birleşik Devletleri ve Sahte Para adlı öyküleriyle birlikte, Terry Bisson ile yaptığı “Teçhizat. Yemek. Kayalar” başlıklı röportaj da yer alıyor.
- 5
ARA İSTASYON
(Clifford D. Simak)
Onu diğer birçok bilimkurgu yazarından ayıran pastoral, nazik bir üsluba sahip olan Clifford D. Simak, bilimkurgunun altın çağının ürettiği ilk üstatlardan biri. Simak’ın en ünlü eseri Ara İstasyon ise insanlığın galaksideki yerine dair çarpıcı bir anlatı. Enoch Wallace yaşlanmayan bir münzeviydi, yüz yılı aşkın süredir aynı eski evde yaşıyordu ve hâlâ Amerikan İç Savaşı’nda kullandığı silahı taşıyordu. Dışarıdan alelade bir yapı gibi görünen evi ise Galaktik Merkez’in işlettiği yıldızlararası bir ara istasyondu. Dünya gezegeni hem eli kulağında bir nükleer savaşla hem de galaksideki diğer uygarlıklar tarafından dışlanma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Enoch’un ise Dünya adına çok önemli bir seçim yapması gerekecekti.
- 6
MUMYANIN UYANIŞI: ANTİK MISIR HİKAYELERİ
(Necib Mahfuz)
Nobel Ödülü’ne layık görülen ilk Arap yazar Necib Mahfuz’un, Antik Mısır dünyasını kadim metinlere, şiirlere dayanarak günümüz yaşantısıyla ustalıkla bir araya getiren birbirinden büyülü beş öyküden oluşan kitabı Mumyanın Uyanışı: Antik Mısır Hikâyeleri, Can Yayınları etiketiyle raflarda. Mehmet Hakkı Suçin’in incelikli çevirisiyle okurla buluşan kitap “Kutsanan Kötülük”, “Firavun Userkaf’ın Affı”, “Mumyanın Uyanışı”, “Sinuhenin Dönüşü” ve “Öteki Dünyadan Bir Ses” adlı beş öyküden oluşuyor. Kitaba adını veren öykü Mumyanın Uyanışı: Antik Mısır Hikâyeleri, mezarında rahatsız edilen bir mumyanın 20. yüzyıla öfke içinde uyanışını konu alıyor. Aynı zamanda ülkesinin görkemli geçmişine uzanan usta yazar, ihanete, sürgüne, açgözlülüğe ve hırsa odaklanıyor.
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- 7
BALKAN NACİ İSLİMYELİ, 1947-2022
Dostlarının Balkan Naci İslimyeli üzerine yazıları Adalı Yayınları tarafından kitaba dönüştürüldü. 'Balkan Naci İslimyeli, 1947-2022' başlıklı kitap, 14 Nisan 2022 tarihinde yitirdiğimiz değerli sanat insanı İslimyeli üzerine kaleme alınan 29 imzalı yazıdan oluşuyor. Gülfem Dedeoğlu tarafından derlenen, editörlüğünü Nihal Boztekin'in yaptığı kitaba yazılarıyla katkıda bulunan isimler ise şöyle; M. Adil Yalçın, Ahmet Elhan, Ayşe Sarısayın, Bedri Baykam , Beral Madra, Bubi Hayon, Erkan Doğanay, Eva Şarlak, Evin İlyasoğlu , Genco Gülan, Dr. Gökhan Balkan, Gündüz Vassaf, Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Hakkı Sevand, Halim Bulutoğlu, İnci Aksoy, Mahmut Celayir, Meriç Hızal, Nedret Öztokat Kılıçeri, Neşe-Ahmet Ünal, Nevhiz Tanyeli, Oya İslimyeli Ulutin, Sedef-Oğuz Atmaca, Serfiraz Ergun, Sevim Eti, Şermin Kıvanç Seval, Tülin Onat Yalın Alpay, Zeynep Oral.
- 8
HAYALİ
(A. F. Harrold)
Hem çocuklar hem de yetişkinler için kitaplar yazıp gösteriler sahneleyen İngiliz şair ve yazar A. F. Harrold’un ‘Hayali’ adlı kitabı, “gerçekle hayali benzersiz bir kurguyla ve kusursuz illüstrasyonlarla birleştiren, uzun süre etkisinde kalacağınız bir hikâye”yi anlatıyor. “Fakat bazen yavaş da yeterince hızlıdır” diyerek minik okurlarını selamlayan 232 sayfalık, toplamda 14 bölümden oluşan resimli kitap İthaki Çocuk etiketiyle raflardaki yerini aldı. ‘Hayali’nin keyifli öyküsünü resimleyense Wolves kitabıyla illüstrasyon dalında Macmillan Ödülü’nü kazanan İngiliz resimli çocuk kitaplarının yazarı ve illüstratörü Emily Gravett. Çevirisini Ebru Gündem Kızıldağ’ın üstlendiği ‘Hayali’, İngiliz şair Christina Georgina Rossetti’nin ünlü şiiri ‘Hatırla’ ile başlıyor…
- 9
KALBİMDE OLAN
(Anjelika Akbar)
Besteci ve piyanist Dr. Anjelika Akbar yeni kitabı 'Kalbimde Olan' ile kalbinden geçeni okurlarıyla paylaşıyor. Müziğin bir dil ve ana malzemesinin ses olduğuna dikkat çeken Akbar, ses ve sözün gücünü, akış şeklini tüm hayatı boyunca büyük bir doğallıkla kabul ettiğini ve şimdi de kalbinde olanı aynı akışta okura sunduğunu ifade ediyor. Ünlü sanatçının "akışlar" olarak adlandırdığı şiirsel yazılarının yer aldığı 'Kalbimde Olan' Destek Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı.
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