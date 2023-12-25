Haftanın Kitapları

AŞK OLSUN O KAYIKLARA

(Artun Ünsal)



Sosyolog, siyaset bilimi profesörü, yemek ve mutfak kültürü araştırmacısı Artun Ünsal, daha önceki eserlerinde okurları mutfak lezzetlerine ortak etmişti; şimdi ise okurları “İstanbul’un kayık devrinde” uzun soluklu, muhteşem bir gezintiye çıkarıyor. Everest Yayınları'ndan çıkan ve nitelikli bir araştırmanın ürünü olan Aşk Olusn O Kayıklara, günümüz kuşağı için olduğu kadar, gelecek kuşaklar için de değerli bir katkı sunuyor. Ünsal kitabını şöyle anlatıyor: "Boğaz’da oturan birinin; motorları, vapurları, konteynerleri, tankerleri ve köprüleriyle artık kanıksanan görüntülerini deşmek, kayıklar aracılığıyla eskilerde 'Boğaziçi medeniyeti' diye anılan dönemi anımsatarak geçmişle olan kültürel bağlarımızı tazelemek ve Boğaz’ın geleceğine bakışımızı da güçlendirmek amacına yönelik, mütevazı bir çabası olarak kabul buyurunuz..."