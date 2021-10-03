Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Haftanın Kitapları

Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da onlarca kitap okurla buluştu. İşte sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...

03.10.2021 - 01:00 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT

  •  DOYMA ÂNI
    (Wallace Stegner)

    Wallace Stegner'in Pulitzer ödüllü romanı Doyma Ânı Emekli tarih profesörü Lyman Ward'ın öyküsünü anlatıyor. Kafka Kitap'tan çıkan roman coşkulu dili, zamanlar arası keskin dönüşlü modern kurgusu ve Batı’yı devasa bir gravür olarak zihnimize kazıyan kıpır kıpır doğa sahneleriyle, iğne oyası gibi işlenmiş olağandışı karakterlerinin peşinde bizi edebi zevkin zirvelerine taşırken Amerika tarihinin belirli ve çok canlı bir dönemine de tanıklık etmemizi sağlıyor.

  • KARAKTER YARATMA REHBERİ
    (Angela Ackerman-Becca Puglisi)

    İyi bir roman yazmak için öncelikle neye ihtiyacınız var? Parlak bir fikre mi? İyi bir atmosfere mi? Güçlü mekân tasvirlerine mi? Sağlam bir olay örgüsüne mi? Hepsini başardınız ama hâlâ içinize sinmiyor mu? Belki de sorun yarattığınız karakterdedir… hep kitap, karakter yaratmakta zorlanan ya da bütün karakterlerinin birbirine benzediğini düşünen yazar adayları için tam bir baş ucu rehberi olacak nitelikteki Karakter Yaratma Rehberi dizisini sunuyor. Angela Ackerman ve Becca Puglisi’nin kaleme aldığı Olumlu Karakter Özellikleri ve Olumsuz Karakter Özellikleri adlı iki kitap şimdi kitapçılarda..

  • ÂŞIK DANTE
    (Giuseppe Conte)

    İtalya’nın yaşayan en önemli şairlerinden biri olan Giuseppe Conte’un kaleminden Âşık Dante – Yeryüzünde 700. Gece, Türkçe’de okurlarla buluşuyor! Aynı zamanda Dante araştırmacısı olan Conte, Dante’yi 700. ölüm yıldönümünde, onun yerine düşünüp konuştuğu büyüleyici ve sürükleyici bir hayalet hikâyesiyle anıyor. Dante ölümsüz eseri İlahi Komedya’da, öteki dünyanın gölgeleri arasında etten ve kemikten bedeniyle yaptığı düşsel geziyi destanlaştırır. Conte’nin Âşık Dante’sinde ise Dante bu defa tersine bir yolculuğa çıkıyor. Her ölüm yıldönümünde hayalet olarak dünyaya dönen Dante, yeryüzünde yeni bir şans elde etmek için gerçek aşkı arıyor, ta ki 700. gecesine kadar…

  • OKÇU'NUN YOLU
    (Paulo Coelho)

    Her okun uçuşu farklıdır. Bin ok atarsan, bini de sana farklı bir yol gösterecektir: Okçunun yolu işte budur...Ülkenin en mahir okçusu Tetsuya bir köyde mütevazı bir marangoz olarak yaşamını sürdürmekteyken bir gün uzak diyarlardan gelen bir okçu ona meydan okur... Tetsuya bu meydan okumayı kabul ederek okçuluk felsefesini hem yabancı okçuya hem de köyün delikanlılarından birine aktaracaktır. Paulo Coelho'nun Can Yayınları'ndan çıkan Okçu'nun Yolu'nda dile getirdiği öğreti sadece okçuluğa değil hayatın her alanına uygulanabilecek, yolu nice erdemden geçen bir ilkeler bütünü.

  • SENARYO YAZIM BİLİMİ
    (Paul Joseph Gulino-Connie Shears) 

    Belki profesyonel hayatınızda belki de gündelik hayatta hikayelerle haşır neşir olmuşsunuzdur. Bu ortak noktamız! Şimdi sizi daha önce hiç ilgilenmediğinizi düşündüğümüz bir alana davet ediyoruz. Psikoloji ve sinema bölümlerinden iki doçent bir araya gelir ve hikaye anlatma stratejilerinin ardındaki sinir bilimine dair ufuk açıcı bir yolculuğa çıkar. Paul Joseph Gulino ve Connie Shears'ın birlikte kaleme aldığı Senaryo Yazım Bilimi, Küsürat Yayınları etiketiyle raflarda. Kitap bir senaristin ya da film yapımcısının kullanabileceği etkili startejilere dair bilimin neler söylediğine ışık tutuyor...

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.