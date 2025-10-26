BİM 28 Ekim Salı kataloğu paylaşıldı! İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi
BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta ay sonuna özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte BİM aktüel kataloğu ile ekim ayı indirimli ürünlerin fiyatları...
Giriş: 26.10.2025 - 22:47 Güncelleme: 26.10.2025 - 22:47
- 1
BİM 28 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta; temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinden kozmetik malzemelere, giyim seçeneklerinden mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 28 Ekim 2025 kataloğu ve fiyat listesi...
- 2
- 3
-
- 4
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ