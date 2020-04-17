17 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Merhaba sevgili Habertürk okurları… Koronavirüs salgınıyla boğuştuğumuz şu günlerde astroloji de gündemin yoğun olacağının sinyalini veriyor… Geçtiğimiz hafta gerçekleşen ve bizlerin de yazdığı Dolunay’ın etkileri devam ederken, haftanın son günü Güneş Boğa burcuna geçecek, böylelikle Boğaların doğum günü başlamış olacak. Doğanın uyandığı, canlandığı bu dönemde biz de Güneş’in Boğa burcuna geçişiyle canlanacağız. Geçtiğimiz haftalara nazaran oldukça verimli olacağız. Özel hayatta daha dengeli ve neşeli davranacağız. Yatırımlarımızı hayata geçirmek için çaba harcayacağız. Ancak bu astrolojik hareketle beraber iştah artışı, tatlı yeme isteği artabilir. Peki burçları ayrı ayrı neler bekleyecek? 13-19 Nisan haftalık burç yorumları hakkında detaylar haberimizde!
KOÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU
Kendinizi geliştirmek için farklı aktivitelere yöneleceğiniz, yeni kitaplara başlayacağınız, yeni lezzetler tadacağınız bir haftaya giriyorsunuz sevgili Koç burçları… Bu hafta Güneş burcunuzdan çıkıp Boğa burcuna geçiyor. Daha sakin olacak, daha kontrollü bir şekilde hareket edecek ve hayattan daha fazla zevk alacaksınız. Ayrıca maddi konularda destekleniyorsunuz. Ekonomik anlamda güçleneceğiniz, yatırımlarla paranızı artırmak isteyeceğiniz bir dönem olabilir. Son olarak sağlıkta iştah artışlarına dikkat, beslenmenizi sporla dengelemenizde fayda var.
BOĞA HAFTALIK BURÇ YORUMU
Sıra geldi Boğalara… Baharla beraber içinizde kıpırdanmalar var sevgili Boğalar… Geçtiğimiz hafta zorlandığınız meseleleri bu hafta daha kendinizden emin bir şekilde halledeceksiniz. Bunun nedeni ise Güneş’in burcunuza geçiyor olması… 19 Nisan’da Güneş Boğa burcuna geçiyor. Boğaların yeniliklere karşı mesafeli olduğunu biliyoruz ancak bu hafta işlerinizi halletmek konusunda daha azimli olacaksınız… Yapmak istediğiniz fakat bir türlü başlayamadığınız işlere vakit ayıracaksınız. Mutlu ve daha enerjik olduğunuz bu dönemde iştahınız da artacak bizden söylemesi…
İKİZLER HAFTALIK BURÇ YORUMU
Duygularınızı dışa vurduğunuz, kendinizi daha mutlu ve enerjik hissettiğiniz bir haftaya giriyorsunuz sevgili İkizler burçları… Alışmakta zorlandığınız mevcut düzeni kabullenmeye başladınız. Evlere kapanmak başta mutsuz etse de kendinizle baş başa kalmayı öğreniyorsunuz. Yeni kitaplar, yeni müzikler keşfetmenin mutluluğunu yaşayacaksınız. Ufak şeylerden mutlu olmanızın nedeni Güneş’in Boğa burcuna geçiyor olması… Eğer halsizliğiniz varsa ya da bir türlü yataktan kalkmak istemiyorsanız güçlenecek ve yeni fikirlerle kendinizi meşgul edeceksiniz. Belki spora daha çok ağırlık verebilirsiniz.
YENGEÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU
Sevgili Yengeç burçları… Eğitimlerinizin yoğunlaştığı, işlerinizin arttığı, bol konuşmalı ve haberleşmeli bir haftadasınız… Toplantıların art arda yaşandığı, yeni iş planları çizmek zorunda kaldığınız şu günlerde yoğunluğunuz biraz daha azalacak. Bunalmışlık hissinden yavaş yavaş kurtuluyorsunuz. Özellikle de Güneş’in Boğa burcuna geçişi aşk hayatınızı canlandıracak. Partnerinizle ve eşinizle daha uzlaşmacı olacaksınız. Belki bitkilere, resme, sanata duyduğunuz ilgi artacak. Destek istediğiniz konularda arkadaşlarınız yanınızda olacak ve bu haftayla beraber iş hayatınızda güçleneceksiniz.
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