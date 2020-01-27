Hafta sonunda sinemalarda izleyici sayısında bir önceki hafta sonuna oranla düşüş yaşandı

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

24 Ocak - 26 Ocak arasında;

* 1'i Türk, 6'sı yabancı olmak üzere 7 yeni film gösterime girdi.

* Gösterimde olan yerli - yabancı 34 film toplam 885.840 kişi tarafından izlenirken, 15.931.535 ₺ hasılat elde edildi.

* Bir önceki hafta sonuna oranla izleyici sayısı, % 25.1 azaldı.

* Bir önceki hafta sonuna oranla hasılat, % 28.5 azaldı.

* En çok izlenen film, animasyon türündeki 'Rafadan Tayfa Göbeklitepe' (209.769 kişi)

oldu.

* En az izlenen film, korku türündeki 'Gece Gelen: Cin Bebek' (4 Kişi) oldu.

RAFADAN TAYFA GÖBEKLİTEPE (5. Hafta)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 209.769

Hafta Sonu Hasılat: 3.558.005 ₺

Toplam İzleyici Sayısı: 2.883.563

Toplam Hasılat: 47.503.530 ₺

BABA PARASI (4. Hafta)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 130.690

Hafta Sonu Hasılat: 2.358.132 ₺

Toplam İzleyici Sayısı: 1.481.553

Toplam Hasılat: 26.35.245 ₺

GAMONYA: HAYALLER ÜLKESİ (3. Hafta)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 100.035

Hafta Sonu Hasılat: 1.764.383 ₺

Toplam İzleyici Sayısı: 535.053

Toplam Hasılat: 9.125.901 ₺



TÜRKLER GELİYOR: ADALETİN KILICI (2. Hafta)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 79.661

Hafta Sonu Hasılat: 1.512.420 ₺

Toplam İzleyici Sayısı: 300.588

Toplam Hasılat: 6.394.222 ₺

KARAKOMİK FİLMLER 2 (2. Hafta)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 73.779

Hafta Sonu Hasılat: 1.116.492 ₺

Toplam İzleyici Sayısı: 320.303

Toplam Hasılat: 1.836.226 ₺