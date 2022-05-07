7 Mayıs TV yayın akışı, günün yorgunluğunu atmak için televizyon izlemeyi tercih eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dizi, film, program ve haber bültenleri bu akşam yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. 7 Mayıs Cumartesi akşamı; Gönül Dağı ve Kardeşlerim dizileri ve Survivor All Star 2022 yarışması yeni bölümleriyle ekrana geliyor. 7 Mayıs Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;