Hafta sonu su bayileri açık mı?

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasaklarının ilki dün akşam saat 21.00'de başladı. 5-6 Aralık sokağa çıkma yasağı süresi boyunca su bayilerinin açık olup olmadığı merak ediliyor. Hafta sonu sucular açık mı? 5-6 Aralık sokağa çıkma yasağında su bayileri açık olacak mı?

HAFTA SONU SUCULAR AÇIK MI, SU SİPARİŞİ VERİLEBİLİR Mİ?

İçişleri Bakanlığının genelgesine göre, yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri, bu kısıtlamadan muaf tutulacak ve belirlenen saatler aralığında hizmet verebilecek.

5-6 Aralık 2020 tarihlerinde marketler, bakkallar, kasaplar ve kuruyemişler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek. Bu durumda, 5-6 Aralık'ta 10.00-17.00 saatleri arasında su siparişi de verilebilecek.