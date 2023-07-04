Hafta sonu sağanak yağışlara dikkat

Batı Karadeniz’de bu hafta sonu kuvvetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkileyecek görünüyor. Geniş bir alanda hem uzun süreli hem de kuvvetli yağmur, su baskınlarına ve aslında Batı Karadeniz’de sele yol açabilir. Cumartesi sabah saatlerinden itibaren Pazartesi akşamına kadar (yaklaşık 2.5 gün) sel tehlikesi devam edecek ve özellikle Zonguldak-Düzce-Karasu arasında kalan alanda aşırı yağacak görünüyor. Bu alanda bulunan Kantar Deresi ve Alaplı Çayı başta olmak üzere derelerde taşkın tehlikesi bulunuyor. 9-10 Temmuz tarihlerine denk gelmesi muhtemel bu şiddetli yağışlara Batı Karadeniz genelinde hazırlıklı olunmalı.

İstanbul’da Cuma gece yarısından sonra gök gürültüsü ile atıştırmaya başlayan yağmur görülebilir. Cumartesi gün içinde ise Anadolu yakasından Körfez’e olan alan içinde yağmur bekleyelim. Cumartesinin yağmurları gök gürültülü ve şimşekli olacaktır, elektrik faaliyeti Pazar (10 Temmuz) azalsa da bu kez yağmur Karadeniz üzerinden Marmara’ya akacak bulutlarla kuvvetli olacak. İstanbul’un Avrupa yakası ve Tekirdağ-Çanakkale arası Cumartesi biraz ıslanabilir fakat Pazar ve Pazartesi şehrin batısında yağmur görme şansımız düşük. Yağışlar Anadolu yakası ve Düzce-Körfez istikametinde kuvvetli olacak.

İstanbul’da henüz Batı Karadeniz’de olduğu gibi bir sel tehlikesi yok ancak şehre bu denli yakın tahminleri yakından takip etmekte yarar var. Hava sıcaklıkları dalgalanırken İstanbul’un hafta sonu havası 25-26°C’lere inerek taze bir serinlik yaşatacak.

Ankara’da en yakın önemli yağış ihtimali 8 Temmuz Cumartesi. Günün öğlen saatleri gök gürültülü ve birkaç ilçeyi etkileyen yağış geçişleri görülebilir.

Pazar ve Pazartesi ayrıca Kastamonu-Samsun arasında kuvvetli ve uzun süreli yağmur su baskınlarına ve sele yol açabilir.



Pazartesiyi Salıya bağlayan gece ise yağışların Doğu Karadeniz’e çekilerek Rize-Artvin çevresinde kuvvetli olma ihtimali yüksek. 11 Temmuz Salı günü bu kez Doğu Karadeniz’de sel riski var.

Etkisine gireceğimiz bu “Karadeniz sistemi” ülkeyi 12 Temmuz Çarşamba terk edecek görünüyor.

Tüm bu hava olayları sırasında Marmara ve Karadeniz, deniz üzerinde fırtınalı ve kıyılarda oldukça rüzgarlı olacaktır. Bu duruma dikkat etmek lazım, rüzgarlı Karadeniz özellikle Karasu-Kandıra-Ağva kıyılarında boğulma riskini yükseltiyor. Hafta sonu kuzey kıyılarında olacakların dikkatine.

Kuzey bölgeler için riskli hava olayları beklenirken güney kıyılarında hava pek değişmeyecek. Akdeniz biraz daha rüzgarlı ama güneşli kalıyor, hava sıcaklıkları Antalya-Muğla boyunca yine 33-35°C civarından seyredecek.