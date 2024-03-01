Hafta sonu önerileri: Yüksek IMDb puanlı gerçek hayattan ilham alan 10 film

1. KÖPEKLERİN GÜNÜ (DOG DAY AFTERNOON)

1972 yazında yaşanan gerçek bir olaya dayanan bu filmde 3 amatör banka soyguncusu bir bankayı soymayı planlıyor ancak sözde karmaşık olmayan soygun, birdenbire tuhaf bir kabusa dönüşür. 1 Oscar kazanan bu filmin başrolleri arasında Al Pacino, John Cazale ve Penelope Allen yer alıyor. 1975 yapımı bu filmin uzunluğu ise 2 saat 5 dakikadır.

IMDb puanı: 8.0/10

Kaynak: Time Out, IMDb

Fotoğraf kaynakları: IMDb