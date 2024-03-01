Hafta sonu önerileri: Yüksek IMDb puanlı gerçek hayattan ilham alan 10 film
Hafta sonunu değerlendirirken duygusal derinlik ve gerçeklik arayışında olan sinemaseverler için IMDb puanı yüksek gerçek hayattan alıntı filmler iyi bir seçenek olabiliyor. İşte, sizin için hafta sonu için izleyebileceğiniz IMDb puanı yüksek gerçek hayattan alıntı 10 film!
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Hafta sonunu evde geçirmeyi planladığınız zamanlarda film izlemek, iyi bir seçenek olabiliyor. Güçlü hikayelerin ve gerçek yaşam olaylarının sinemaya yansıdığı filmler ise izleyicileri genellikle derinden etkileyebiliyor. İşte, 7 puanın altında IMDb puanı olmayan gerçek hayattan alıntı filmlere dair detaylar...
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10. KARANLIK OPERASYON (00:30 ZERO DARK THIRTY)
Karanlık Operasyon, El Kaide terörist lideri Usame bin Ladin'in Eylül 2001 saldırılarından sonra 10 yıl boyunca süren avının ve Mayıs 2011'de donanma ekibi elindeki ölümünü anlatan 1 Oscar kazanmış gerçek hikaye filmidir. 6 Oscar sahibi Hurt Locker (Ölümcül Tuzak) filminin yönetmeni Kathryn Bigelow'ın yönetmenliğini yaptığı bu film, 2 saat 37 uzunluğundadır.
IMDb puanı: 7.4/10
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9. LONDRA CANAVARI (10 RILLINGTON PLACE)
Bu film, ünlü seri katil John Reginald Christie'yi anlatır. 1971 yapımı bu filmde suçlarının çoğunu teraslı evinde işleyen İngiliz seri katil John Christie'nin ve Timothy Evans'ın dahil olduğu cinayetler anlatılır. 1 saat 51 dakika süren bu filmin yönetmen koltuğunda Richard Fleischer yer alır.
IMDb puanı: 7.5/10
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- 4
8. AÇLIK (HUNGER)
Margaret Thatcher'ın Cumhuriyetçi mahkumlara siyasi statü vermeyi reddetmesi gerçek hikayesine dayanan bu filmde, Belfast hapishane yaşam anlatılıyor. 2008 yapımı bu filmde cumhuriyetçi Bobby Sands, İrlanda'daki bir hapishanede, mahkumların açlık grevine başlamasına öncülük ediyor. Steve McQueen tarafından yönetilen filmin başrolünde Michael Fassbender yer alıyor. 1 BAFTA (Britanya Akademisi Sinema Ödülleri) ödülü kazanan bu film, 1 saat 36 dakikadır.
IMDb puanı: 7.5/10
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7. KAZANMA SANATI (MONEYBALL)
Kazanma sanatı, bir zamanlar beyzbol yıldızı olma yolunda ilerleyen Billy Beane’in hayatını konu alan biyografik bir filmdir. 2011 yapımı bu film, Oakland A'nın genel menajeri Billy Beane'in yeni oyuncular edinmek için bilgisayar tarafından oluşturulan analizlerden yararlanarak düşük bütçeyle bir beyzbol takımı kurmaya yönelik girişimini anlatır. 2 saat 13 dakika uzunluğundaki bu filmin başrolünde ise Brad Pitt yer alır.
IMDb puanı: 7.6/10
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6. ZODYAK (ZODIAC)
1970'lerde San Francisco'yu dehşete düşüren bir dizi cinayete ve Robert Graysmith'in yazdığı kitaba dayanan bir filmdir. 2007 yapımı bu filmde bir karikatürist, Kaliforniya'da cinayet işleyen katilin izini sürmeyi takıntı haline getiren amatör bir dedektife dönüşür. Yönetmenliğini David Fincher'ın yaptığı 2 saat 37 dakikalık filmin başrolünde Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr. ve Mark Ruffalo gibi isimler yer alır.
IMDb puanı: 7.7/10
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5. OPERASYON: ARGO (ARGO)
1979 yılında Şah'ın devrildiği İran devrimi sırasında Amerika dışişlerinden Mark Lijek’in görevini anlatan film, Antonio Mendez’in "Master In Disguise" adlı kitabının bazı bölümlerinden esinlenerek yapıldı. 2012 yapımı bu filmin konusu ise Hollywood yapımcısı kılığında hareket eden bir CIA ajanının, 1979'da İran'daki ABD rehine krizi sırasında 6 Amerikalıyı kurtarmak için tehlikeli bir operasyon başlatmasıdır. 3 Oscar kazanan bu film, 2 saat uzunluğundadır.
IMDb puanı: 7.7/10
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4. SOSYAL AĞ (SOCIAL NETWORK)
Film, Harvard öğrencisi Mark Zuckerberg’in Facebook olarak bilinecek sosyal ağ sitesinin kuruluşunu anlatıyor. Gerçek hikayeye dayanan bu 2010 yapımı filmde Mark Zuckerberg’i Jesse Eisenberg, arkadaşını Andrew Garfield ve Napster’ın kurucusunu ise Justin Timberlake canlandırıyor. 3 Oscar sahibi olan bu film, 2 saat sürmektedir.
IMDb puanı: 7.8/10
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3. BAŞKANIN BÜTÜN ADAMLARI (ALL THE PRESIDENT'S MEN)
All the President’s Men adlı kitaptan uyarlanan filmde, Amerika başkanı Richard Nixon’ın başkanlığını düşüren Watergate skandalı anlatılıyor. Film, 2 gazete muhabiri Carl Bernstein ve Bob Woodward'ın bu skandalı ortaya çıkartmasını konu alıyor. 4 Oscar kazanan bu 1976 yapımı film, 2 saat 18 dakika uzunluğundadır.
IMDb puanı: 7.9/10
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- 10
2. SOĞUKKANLI (IN COLD BLOOD)
Truman Capote'un klasik gerçek suç kitabından uyarlanan 1967 yapımı biyografi suç filminde 2 eski mahkum, yetkililerden kaçmadan önce soygun girişiminde bulunarak bir aileyi öldürür ve polis katillerin izini sürmek için cinayetin ayrıntılarını bir araya getirmeye çalışır. 2 saat 14 dakika süren film, 4 dalda Oscar'a aday gösterilmişti.
IMDb puanı: 7.9/10
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1. KÖPEKLERİN GÜNÜ (DOG DAY AFTERNOON)
1972 yazında yaşanan gerçek bir olaya dayanan bu filmde 3 amatör banka soyguncusu bir bankayı soymayı planlıyor ancak sözde karmaşık olmayan soygun, birdenbire tuhaf bir kabusa dönüşür. 1 Oscar kazanan bu filmin başrolleri arasında Al Pacino, John Cazale ve Penelope Allen yer alıyor. 1975 yapımı bu filmin uzunluğu ise 2 saat 5 dakikadır.
IMDb puanı: 8.0/10
Kaynak: Time Out, IMDb
Fotoğraf kaynakları: IMDb