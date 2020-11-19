Korona tedbirleri İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı. Yayınlanan genelge 81 ile gönderildi. Genelgeye göre hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki, bakkal ve marketler saat kaça kadar açılacak. İşte, hafta sonu bakkal ve market çalışma saatleri...

MARKETLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre sokağa çıkma yasağı saat saatlerinde marketler hafta sonu kapalı olacak. Ancak saat 10.00 ve 20.00 arasında tüm market ve bakkallar hizmet verecek. Yani Cumartesi ve Pazar günü market ve bakkallar saat 20.00'den sonra kapalı olacak.